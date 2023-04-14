Експорт російської нафти у березні сягнув рекорду, але доходи впали на 40%

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, санкції проти Росії, почали працювати, оскільки експорт нафти в березні був найвищим з часів пандемії, але дохід знизився майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Щоденний російський експорт нафти в середньому становив 8,1 мільйона барелів на день минулого місяця, що є найвищим показником з квітня 2020 року, пише Вloomberg.

При цьому дохід від експорту становив 12,7 мільярда доларів, а це на 43% менше, порівняно з роком раніше.

Зазначається, що у найближчі місяці ситуація може ускладнитися, оскільки скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, включаючи Росію, призведе до зростання цін на нафту.

Заборони змусили Росію знайти альтернативні ринки на Близькому Сході та в Латинській Америці та розширити поставки в Азію, однак обмеження цін G-7 дали цим новим клієнтам важелі для домовленості про знижки. Обмеження передбачають, що покупці з третіх країн можуть отримати доступ до західних послуг, таких як страхування та доставка, лише якщо вони дотримуються обмежень.

Середньозважена експортна ціна на російську нафту становила 50,67 дол/барель, порахували у МЕА, порівняно з верхнім лімітом у 60 дол/барель. Це також майже на 2 дол/барель нижче, ніж середня ціна за лютий, зазначає агентство.

Через санкції Кремль втратив свої нафтогазові доходи, а російський бюджет у першому кварталі 2023 року має значний дефіцит. Росіяни розпродають ліквідну частину своїх резервів, щоб втримати економіку та продовжити фінансування війни в Україні.