Экспорт российской нефти в марте достиг рекорда, но доходы упали на 40%

Согласно данным Международного энергетического агентства, санкции против России начали работать, поскольку экспорт нефти в марте был самым высоким со времен пандемии, но доход снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ежедневный российский экспорт нефти в среднем составил 8,1 миллиона баррелей в день в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, пишет Вloomberg.

При этом доход от экспорта составил 12,7 миллиарда долларов, а это на 43% меньше по сравнению с годом ранее.

Отмечается, что в ближайшие месяцы ситуация может усугубиться, поскольку сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию, приведет к росту цен на нефть.

Запреты заставили Россию найти альтернативные рынки на Ближнем Востоке и Латинской Америке и расширить поставки в Азию, однако ограничения цен G-7 дали этим новым клиентам рычаги для договоренности о скидках. Ограничения предполагают, что покупатели из третьих стран могут получить доступ к западным услугам, таким как страхование и доставка, только если они соблюдают ограничения.

Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть составляла 50,67 долл./баррель, посчитали в МЭА по сравнению с верхним лимитом в 60 долл./баррель. Это также почти на 2 долл./баррель ниже, чем средняя цена за февраль, отмечает агентство.

Из-за санкций Кремль потерял свои нефтегазовые доходы, а российский бюджет в первом квартале 2023 года имеет значительный дефицит. Россияне распродают ликвидную часть своих резервов, чтобы удержать экономику и продолжить финансирование войны в Украине.