Цена на нефть поднялась выше $80 за баррель из-за сокращения добычи в ОПЕК+

Цены на нефть несколько выросли в понедельник благодаря планам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу, в то время как инвесторы наблюдают экономические данные Китая и его готовность к восстановлению спроса.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 6 центов выше до 86,37 долларов за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate стоит 82,56 долларов за баррель. Это - на 4 цента больше, чем на прошлой неделе, пишет Reuters.

На прошлой неделе оба контракта отметили свой четвертый еженедельный прирост – самую длинную подобную полосу с середины 2022 года – после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало рекордный спрос в 2023 году на уровне 101,9 миллиона баррелей в день (баррелей в день), что на 2 миллиона баррелей в день больше, чем в прошлом году.

Однако МЭА в своем ежемесячном отчете предупредило, что объявленные ОПЕК+ сокращение добычи рискуют усилить дефицит поставок нефти, который ожидается во второй половине года, и могут нанести ущерб потребителям и глобальное экономическое восстановление.

Рост стоимости поставок сырой нефти на Ближний Восток, удовлетворяющий более половины спроса в Азии, уже сокращает маржу нефтепереработчиков, побуждая их обеспечить поставки из других регионов.

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco поставит полный объем сырой нефти, прописанный в контракте, нескольким североазиатским покупателям, несмотря на свое обещание сократить добычу на 500 000 баррелей в день.

Объявление ОПЕК+ об уменьшении добычи привело к тому, что фьючерсы на нефть Brent и West Texas Intermediate США подскочили на 6%.