Італія заморозила активи російських олігархів на $2,5 мільярда

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 мільярдів євро (2,5 мільярда доларів) після вторгнення РФ в Україну минулого року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на центральний банк країни.

Згідно з повідомленням, Італія арештувала банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, у рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його прихильників.

У своєму щорічному звіті відділ боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії заявив, що цифра в 2 мільярди євро була оновлена ​​на кінець червня.

Директор UIF Енцо Серата додав, що фінансові активи вартістю близько 330 мільйонів євро, пов’язані з 80 особами.

Reuters пише, що до початку війни в лютому 2022 року пляжі та порти Італії були популярним майданчиком для багатих росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.

Видання повідомляє, що деякі з олігархів, на яких поширюються санкції, подали судові апеляції, зокрема російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов. У квітні італійський суд передав до Суду ЄС рішення щодо збереження заморожування його активів на суму понад 80 мільйонів євро.

У травні низка членів Палати представників США на чолі з демократом Адамом Шиффом та республіканцем Браяном Фіцпатріком закликали президента країни Джо Байдена передати Україні активи російського Центробанку, які заморожені у зв'язку з санкціями.

В сой же час, естонський уряд схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

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