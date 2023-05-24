Байдена просять передати Україні заморожені активи Центробанку РФ: конгресмени підписали звернення

Низка членів Палати представників США на чолі з демократом Адамом Шиффом та республіканцем Браяном Фіцпатріком закликали президента країни Джо Байдена передати Україні активи російського Центробанку, які заморожені у зв'язку з санкціями. Про це повідомляє "Голос Америки".

У листі до Байдена конгресмени посилаються на законодавчі можливості та минулі прецеденти, такі як переведення президентом Джорджем Бушем-молодшим 1,7 млрд доларів із коштів уряду Іраку на компенсації жертвам тероризму.

"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти змінити кінець війни, ми закликаємо Вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", – йдеться у зверненні.

Лист також підписали конгресмени Ллойд Доггетт, Барбара Лі, Стів Коен, Майк Куіглі, Дональд Пейн-молодший, Ерік Суолвелл, Норма Торрес, Кевін Маллін та Еліанор Холмс Нортон.