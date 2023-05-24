Байдена просят передать Украине замороженные активы Центробанка РФ: конгрессмены подписали обращение

Ряд членов Палаты представителей США во главе с демократом Адамом Шиффом и республиканцем Брайаном Фицпатриком призвали президента страны Джо Байдена передать Украине активы российского Центробанка, замороженные в связи с санкциями. Об этом сообщает "Голос Америки".

В письме к Байдену конгрессмены ссылаются на законодательные возможности и прежние прецеденты, такие как перевод президентом Джорджем Бушем-младшим 1,7 млрд долларов из средств правительства Ирака на компенсации жертвам терроризма.

"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь изменить конец войны, мы призываем Вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка стоимостью в миллиарды долларов, которые заморожены в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине", – говорится в обращении.

Письмо также подписали конгрессмены Ллойд Доггетт, Барбара Ли, Стив Коэн, Майк Куигли, Дональд Пейн-младший, Эрик Суолвелл, Норма Торрес, Кевин Маллин и Элианор Холмс Нортон.