- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
Deutsche Bank повідомив інвесторам про втрату російських акцій
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank повідомив, що більше не може гарантувати повний доступ до російських акцій, які їм належать. Дана ситуація лише підкреслює проблеми, з якими стикаються світові інвестори, намагаючись повернути інвестиції, вкладені в компанії РФ.
Про це пише Reuters.
Згідно з повідомленням, банк виявив дефіцит акцій, які підтверджують депозитарні розписки (DR), випущені банком до вторгнення в Україну. Акції зберігаються в Росії в іншому банку-депозитарії.
DR – це сертифікати, видані банком, що представляють акції іноземної компанії, що торгуються на місцевій фондовій біржі. Обмін DR на акції російської компанії є першим кроком до спроби повернути їхні гроші.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Deutsche пояснює дефіцит рішенням Москви дозволити інвесторам конвертувати частину DR в місцеві акції. Конвертація була проведена без "участі чи контролю" німецького банку, і Deutsche не зміг узгодити акції компанії з депозитарними розписками.
Посилаючись на два джерела, які консультують інвесторів, Reuters пише, що це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть не отримати у власність усі акції, на які вони мають право.
Видання зазначає, що Зхідні санкції та російські контрзаходи призвели до того, що активи громадян і компаній по обидва боки заблоковані. Кремль також взяв під тимчасовий контроль активи, захопивши російські дочірні компанії двох європейських енергетичних компаній у квітні, підкреслюючи стратегію зменшення іноземного впливу на компанії, які критикують його економічні та політичні інтереси.
Джерела повідомили, що значна кількість інвесторів, починаючи від невеликих хедж-фондів і закінчуючи великими глобальними менеджерами активів, все ще мають депозитарні розписки. Більшість інвесторів обнулили російські активи, але деякі все ще плекають надії відновити вартість у майбутньому.
За словами джерела, Deutsche Bank тепер дозволяє інвесторам обмінювати DR на акції в рамках своїх планів виходу з російського бізнесу. Банк також визначив, що клієнти можуть опинитися в кращому становищі, якщо вони зможуть конвертувати свої DR принаймні частково.
У Deutsche зазначили, що пізніше вони спробують повернути більше акцій їхнім законним власникам.
Раніше Reuters повідомляв, що прибуток дочірньої компанії Deutsche Bank у Росії у 2022 році збільшився майже в шість разів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com