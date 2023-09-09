США могут отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS – СМИ

По словам официальных лиц США, администрация Байдена, вероятно, пошлет Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) в следующем пакете военной помощи, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией.

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Об этом пишет издание ABC News.

"Они будут", - сказал один чиновник, имевший доступ к планам помощи по безопасности. Однако он отметил, что такие планы могут быть изменены до официального объявления.

Второй чиновник сказал, что решения о ракетах "на столе" и, вероятно, будут включены в будущий пакет помощи, добавив, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

США также "сделали открытие", обнаружив, что в их инвентаре больше ATACMS, чем было первоначально оценено, сообщили двое чиновников. Однако пока неизвестно, сколько "лишних" ракет "нашли" чиновники.

Издание пишет, что администрация до сих пор отклоняла запросы президента Украины Владимира Зеленского по поводу оружия, даже после того, как Великобритания и Франция направили аналогичные ракеты Storm Shadow, из-за беспокойства как эскалацией с Россией, так и сохранением собственных запасов Америки.

В июле 2022 советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США "готовы пойти на риск", но намекал, что отправка ATACMS может привести к прямому конфликту с Россией. Через год на том же мероприятии Салливан был менее категоричен и заявил, что решение только по президенту.

Администрация Байдена применила постепенный подход к типам вооружений, которые она отправила в Украину после вторжения, перейдя от ручных пусковых установок к сложным платформам противовоздушной обороны, к бронетехнике и отменив предыдущие решения не отправлять танки Abrams или обучать украинцев на передовых истребителях F-1.

Имея радиус действия до 290 миль, ATACMS могли бы позволить Украине достигать целей почти в четыре раза дальше, чем с помощью ракет, поставляемых сейчас для ее американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем и британских систем М270.

Напомним, издание Politico писало, что в арсенале американцев может быть недостаточно соответствующих запасных систем, чтобы передать вооружение Украине. В свою очередь президент США Джо Байден в мае заявил, что вопрос о предоставлении этих ракет еще не решен – его продолжают рассматривать.