Байден близок к одобрению передачи Украине ракет ATACMS или GMLRS, - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению решения о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия с кассетными боеприпасами.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

По словам собеседников издания, украинские военные продемонстрировали успешные результаты в применении кассетных боеприпасов из 155-мм артиллерии, и теперь Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине одной или обеих армейских тактических ракетных систем (Atacms), способных атаковать цели на расстояние до 306 километров. системы залпового огня (GMLRS) с кассетными бомбами с радиусом действия до 80 км.

Также в Белом доме обсуждают предоставление обоих видов вооружения.

Как пишет Reuters, в случае одобрения любой вариант будет доступен для быстрой доставки в Украину. Однако неназванные чиновники подчеркнули, что решение отправить ATACMS или GMLRS не является окончательным и может быть отклонено.

Но "вероятность того, что это произойдет сейчас, намного выше, чем раньше", - сказал один из собеседников издания.

В Пентагоне прокомментировали сообщения СМИ о возможном одобрении администрацией президента США передачи Украине дальнобойных ракет Atacms. В ведомстве отметили, что новые данные в этом вопросе пока официально предоставить не могут.

Представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер на брифинге не подтвердил, но и не опроверг подобные утверждения некоторых западных журналистов.

"Мы будем продолжать поддерживать тесный контакт с Украиной и нашими союзниками и партнерами по поводу их потребностей в безопасности. Поэтому когда и если появится что-то новое – мы, конечно, это сделаем", – заявил Райдер.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в контексте сообщения относительно ATACMS он "не может ничего нового сказать".

Напомним, дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности, также известных как ATACMS, были значительно активизированы в последние недели.

Ранее издание ABC News сообщало, что администрация Байдена, вероятно, пошлет Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) в следующем пакете военной помощи, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией.

Недавно Министерство обороны США объявило о выделении из запасов нового пакета военной помощи Украине по решению администрации президента Джозефа Байдена. Это уже 46-й пакет помощи с августа 2021 года, его стоимость составит до 175 миллионов долларов. В него вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.