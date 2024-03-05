Україна та Франція підписали меморандум про відновлення Чернігівщини

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Чернігівська обласна військова адміністрація та французька агенція Expertise France уклали Меморандум про співпрацю, спрямований на відбудову Чернігівської області.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Це співробітництво передбачає якнайшвидше відновлення регіону та його довготривалу трансформацію через комплексні програми та плани відновлення громад.

Повідомляється, що у рамках співпраці вже розпочата робота над рядом проєктів на загальну суму понад 5 млн євро. Серед них — консерваційні роботи даху Чернігівського обласного академічного театру, підтримка українських стартапів, надання допомоги у сфері охорони здоров’я, а також підтримка місцевого самоврядування у відновленні та децентралізації.

Окрема увага приділяється відкриттю офісу взаємопідтримки громад у Чернігові, який стане майданчиком для роботи міжнародних і місцевих експертів.

Згідно з повідомленням, допомога регіону надаватиметься через реалізацію кількох міжнародних проєктів, зокрема, мультидисциплінарної технічної допомоги mAIDan Ukraine, проєкту APPUI Health та EU4InnovationEast від Expertise France.

Генеральний директор Expertise France Жеремі Пеллє, зазначив, що агенція зосередить зусилля на всебічній підтримці відновлення Чернігівщини, особливо в сферах реконструкції та євроінтеграції.

"Агенція Expertise France забезпечить всебічну підтримку відновленню Чернігівщини, з фокусом на експертизі та інноваціях. Пріоритетними для нас є реконструкція та євроінтеграція. Ми прагнемо розпочати роботу якомога швидше, тому вже працюємо над структуруванням проєктів технічної допомоги", – зазначив Пеллє.

Зазначається, що французька сторона вже бере активну участь у відновленні Чернігівської області і передала гуманітарну допомогу та підтримку у сфері транспорту та інфраструктури. Також Франція допомагає у відновленні закладів культури та охорони здоров’я.

В Україні відновили лише 9% житлового сектору

Згідно з оцінкою Київської школи економіки, в Україні зруйновано 250 тисяч житлових будівель: 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків. Відбудували 23 тисячі. Тобто, відновлення житлового сектору складає лише близько 9,2%.

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить 486 млрд доларів США впродовж наступного десятиліття, а загальний обсяг збитків, завданих інфраструктурі України через воєнні дії, становить майже $155 млрд. У цю суму входять також збитки, які були завдані Україні через підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.