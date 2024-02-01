Україна спільно з Туреччиною створила робочу групу з відбудови інфраструктури

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час зустрічі з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром транспорту та інфраструктури Абдулкадіром Уралоглу у Стамбулі повідомив, що в рамках Форуму з відновлення України була створена Спільна робоча українсько-турецька група з відбудови (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force, UТRТF).

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Про це він написав у Facebook.

За його словами, основними пріоритетними напрямками співпраці UТRТF є відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво тимчасових мостів та шляхопроводів на ключових маршрутах; проєкти з відновлення та розвитку інфраструктури водного транспорту, а також - захист критичної інфраструктури та відновлення житла.

Кубраков зазначив, що сторони обговорили розробку пропозицій та проєктних рішень для розвитку акваторії та морських портів України. Крім того, турецькі партнери висловлюють готовність до співпраці в разі відновлення авіаруху.

"Бачимо готовність компаній інвестувати в розбудову морської логістики та інфраструктури. Також – дороги. Турецький бізнес має великий досвід, зокрема у зведенні Запорізького та Кременчуцького мостів і зарекомендував себе як надійний партнер", - написав він.

Кубраков додав, що турецькі державні та бізнес-структури володіють значним досвідом відновлення інфраструктури після воєн у Афганістані та Іраку.

Додамо, що Міноборони Туреччини, Румунії та Болгарії підпишуть меморандум про створення протимінної військово-морської групи у Чорному морі задля підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєво важливого експорту українського зерна.