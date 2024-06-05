Уряд запровадив новий аналітичний інструмент - Матрицю реформ: для чого вона потрібна

Кабінет міністрів України запровадив Матрицю реформ - новий аналітичний інструмент для ефективного прийняття рішень та управління процесом впровадження реформ.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що Матриця сприятиме консолідації необхідних адміністративних, законодавчих та фінансових ресурсів для реалізації умов та рекомендацій, визначених угодами з міжнародними партнерами України.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у Матриці систематизовано умови й рекомендації міжнародних партнерів України. Лише у 2024 році потрібно виконати 410 індикаторів, які представлені в офіційних документах. Матриця допоможе пріоритезувати та визначити послідовність у здійсненні реформаційних заходів.

Свириденко пояснила, що для забезпечення потреб держави наразі основна увага має бути зосереджена на кроках, які забезпечать максимальний ефект щодо посилення макропоказників та відновлення економіки без значних фіскальних витрат. Внутрішні трансформації мають відбуватися системно та послідовно, і водночас підтримуватися покращенням зовнішніх умов за сприяння партнерів.

Що включає в себе Матриця реформ

Згідно з інформацією від Мінекономіки, Матриця реформ включає в себе:

Рекомендації Єврокомісії, визначені у Звіті щодо України в межах пакета розширення ЄС;

Структурні маяки МВФ;

Індикатори в рамках програми Ukraine Facility;

Умови Світового Банку (Development Policy Loan, DPL).

Відповідно до аналізу експертів, реформи було пріоритезовано наступним чином:

Макроекономічні політики, які матимуть найбільший загальний вплив на економічне зростання. Вони включають податкові та митні реформи для розширення внутрішньої доходної бази, усунення квазіфіскальних спотворень, підтримання загальної стабільності цін.

Управління державним сектором та інституціями. Цей процес включає зміцнення координації регіональної політики, розробку вимірюваних планів дій для реформування правоохоронних органів та боротьби з корупцією, а також підвищення спроможностей управління державними інвестиціями, у тому числі судових інстанцій.

Структурні реформи. Охоплюють програми на ринку праці та політику, пов’язану з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та бізнес-середовища, включаючи реформи державних підприємств і корпоративного управління, а також регулювання, що інтегрують і реформують такі сектори, як енергетика, критичні матеріали, сільське господарство та транспорт.

Водночас аналіз також показав, що реалізація заходів, передбачених Матрицею реформ, не буде достатньою для забезпечення критичних потреб держави, пов'язаних з обороною, енергетичною стійкістю, критично важливими капітальними інвестиціями, передачею технологій та доступом до ринків.

На яких реформах потрібно зосередити зусилля

Експерти визначили, що для максимізації ефекту реформ Україні спільно з міжнародними партнерами треба зосередити зусилля на трьох напрямах:

Усунути макроекономічні ризики завдяки партнерам в рамках мультидонорської платформи та забезпечити довгострокове (до 2027 року) зовнішнє фінансування та негрошову підтримку.

Сприяти швидшому відновленню шляхом усунення основних перешкод для розвитку. Потрібно забезпечити протиповітряну оборону, енергетичну стійкість, стабільний та передбачуваний доступ до зовнішніх ринків, подолати дефіцит робочої сили та відновити логістику (SEAL+).

Посилити потенційне зростання - необхідно доповнити реформи визначеними за часом і обсягами інвестиціями та зобов'язаннями щодо передачі технологій від партнерів, які сприятимуть підвищенню продуктивності та зростанню капіталу.

У Мінекономіки додали, що над проєктом Матриці реформ працювала команда Міністерства економіки та Міністерства фінансів у співпраці з Офісом реформ КМУ, Київською школою економіки, Центром економічної стратегії. В процесі підготовки також консультувались з Лабораторією зростання професора Рікардо Гаусмана в Гарвардському університеті та за сприяння Світового банку.

Фото: ua.depositphotos.com