Правительство ввело новый аналитический инструмент - Матрицу реформ: для чего она нужна

Кабинет министров Украины ввел Матрицу реформ – новый аналитический инструмент для эффективного принятия решений и управления процессом внедрения реформ.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Матрица будет способствовать консолидации необходимых административных, законодательных и финансовых ресурсов для реализации условий и рекомендаций, определенных соглашениями с международными партнерами Украины.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в Матрице систематизированы условия и рекомендации международных партнеров Украины. Только в 2024 году необходимо выполнить 410 индикаторов, представленных в официальных документах. Матрица поможет приоритезировать и определить последовательность проведения реформационных мероприятий.

Свириденко пояснила, что для обеспечения потребностей государства основное внимание должно быть сосредоточено на шагах, которые обеспечат максимальный эффект по усилению макропоказателей и восстановлению экономики без значительных фискальных затрат. Внутренние трансформации должны происходить системно и последовательно и одновременно поддерживаться улучшением внешних условий при содействии партнеров.

Что включает в себя Матрица реформ

Согласно информации от Минэкономики, Матрица реформ включает в себя:

Рекомендации Еврокомиссии, определенные в Отчете по Украине в рамках пакета расширения ЕС;

Структурные маяки МВФ;

Индикаторы в рамках программы Ukraine Facility;

Условия Всемирного банка (Development Policy Loan, DPL).

Согласно анализу экспертов, реформы были приоритетизированы следующим образом:

Макроэкономические политики, которые будут иметь наибольшее общее влияние на экономический рост. Они включают налоговые и таможенные реформы по расширению внутренней доходной базы, устранению квазифискальных искажений, поддержанию общей стабильности цен.

Управление государственным сектором и институциями. Этот процесс включает укрепление координации региональной политики, разработку измеряемых планов действий по реформированию правоохранительных органов и борьбе с коррупцией, а также повышение способностей управления государственными инвестициями, в том числе судебных инстанций.

Структурные реформы. Охватывают программы на рынке труда и политику, связанную с человеческим капиталом, мероприятия по упрощению торговли и бизнес-среды, включая реформы государственных предприятий и корпоративного управления, а также регулирование, интегрирующие и реформирующие такие сектора, как энергетика, критические материалы, сельское хозяйство и транспорт.

В то же время анализ также показал, что реализация мер, предусмотренных Матрицей реформ, не будет достаточной для обеспечения критических потребностей государства, связанных с обороной, энергетической устойчивостью, критически важными капитальными инвестициями, передачей технологий и доступа к рынкам.

На каких реформах нужно сосредоточить усилия

Эксперты определили, что для максимизации эффекта реформ Украине совместно с международными партнерами следует сосредоточить усилия на трех направлениях:

Устранение макроэкономических рисков благодаря партнерам в рамках мультидонорской платформы и обеспечение долгосрочного (до 2027 года) внешнего финансирования и неденежной поддержки.

Содействовать более быстрому восстановлению путем устранения основных препятствий для развития. Необходимо обеспечить противовоздушную оборону, энергетическую устойчивость, стабильный и предполагаемый доступ к внешним рынкам, преодолеть дефицит рабочей силы и восстановить логистику (SEAL+).

Усилить потенциальный рост - необходимо дополнить реформы определенными по времени и объемам инвестициями и обязательствами по передаче технологий от партнеров, которые будут способствовать повышению производительности и росту капитала.

В Минэкономики добавили, что над проектом Матрицы реформ работала команда Министерства экономики и Министерства финансов по сотрудничеству с Офисом реформ КМУ, Киевской школой экономики, Центром экономической стратегии. В процессе подготовки также консультировались с Лабораторией роста профессора Рикардо Гаусмана в Гарвардском университете и при содействии Всемирного банка.

Фото: ua.depositphotos.com