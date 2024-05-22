Украина и ЕС подписали Рамочное соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility

В среду, 22 мая, министр экономики Украины Юлия Свириденко и Комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского Союза в рамках реализации Ukraine Facility.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что это соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility, а также совместных мер по предотвращению коррупции. Следующим шагом станет ратификация документа Верховной Радой, после чего соглашение вступит в силу.

"Соглашение определяет практические параметры финансовой поддержки в рамках Ukraine Facility – это инструкция, по которой будет осуществляться координация, мониторинг, отчетность и многое другое. В основном она отражает процедуры, направленные на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для последующей европейской интеграции", - отметила министр экономики.

Так, согласно соглашению, Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных Европейским Союзом и защиту его финансовых интересов. Это включает введение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС, борьбу с коррупцией.

Соглашение также предусматривает тесное взаимодействие между органами государственной власти Украины и институтами ЕС, что также будет способствовать европейской интеграции. Для этого Украина будет активно сотрудничать с Европейской комиссией, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейским судом аудиторов. В частности, привлеченные органы будут осуществлять обмен информацией об использовании средств, координировать свои действия по внедрению финансовых инициатив, проводить совместные аудиты и проверки, а также разрабатывать и внедрять меры по предотвращению коррупции и мошенничеству.

При этом национальный координатор, а именно Министерство экономики, станет ключевым органом взаимодействия с Европейской Комиссией и будет обеспечивать эффективное управление и мониторинг использования средств, предоставленных Европейским Союзом. В частности, Национальный координатор будет отвечать за подготовку и представление отчетов, а также за проверку выполнения шагов Плана Украины, принятого для Ukraine Facility.

Соглашение также предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Совет будет обеспечивать эффективный аудит и мониторинг и сотрудничать с другими надзорными и антикоррупционными органами для обеспечения комплексного подхода к контролю за использованием средств.

Программа Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

4-летняя программа Ukraine Facility предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предусматривают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Европейской Комиссией, а 14 мая ЕС окончательно принял План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility.

Добавим, что План Украины – это конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, включающий 151 индикатор в 15 направлениях, в частности, управление государственными финансами, борьбу с отмыванием денег и финансовые рынки. Своевременное выполнение условий плана позволит привлечь в 2024 году 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро – гранты.

Украина уже выполнила первые пять индикаторов

В контексте выполнения условий Плана Украины в рамках Ukraine Facility министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Украина уже выполнила первые пять индикаторов Плана Украины, которые были определены на первый квартал 2024 года в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды.

К ним относится:

Принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 гг.;

Принятие изменений в законе "О прокуратуре" и в законах об усилении самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры;

Дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма;

Меры по поддержке внедрения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории;

Приведение в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Это позволило привлечь 6 млрд евро переходного финансирования в рамках Ukraine Facility. Также были имплементированы четыре из девяти индикаторов, предусмотренных на второй квартал.

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