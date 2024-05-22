Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в рамках Ukraine Facility

У середу, 22 травня, міністр економіки України Юлія Свириденко та Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що ця угода визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів в рамках Ukraine Facility, а також спільних заходів для запобігання корупції. Наступним кроком стане ратифікація документа Верховною Радою, після чого угода набуде чинності.

"Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility – це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітування та багато іншого. Здебільшого вона відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції", - зазначила міністр економіки.

Так, відповідно до угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом та захист його фінансових інтересів. Це включає запровадження системи управління та контролю, регулярне звітування, дотримання санкційних вимог ЄС, боротьбу з корупцією.

Угода також передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції. Для цього Україна буде активно співпрацювати з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів. Зокрема, залучені органи здійснюватимуть обмін інформацією про використання коштів, координуватимуть свої дії щодо впровадження фінансових ініціатив, проводитимуть спільні аудити та перевірки, а також розроблятимуть і впроваджуватимуть заходи для запобігання корупції та шахрайству.

При цьому Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стане ключовим органом взаємодії з Європейською Комісією та забезпечуватиме ефективне управління та моніторинг використання коштів, наданих Європейським Союзом. Зокрема, Національний координатор відповідатиме за підготовку та подання звітів, а також перевірку виконання кроків Плану України, прийнятого для Ukraine Facility.

Угода також передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Рада забезпечуватиме ефективний аудит і моніторинг та співпрацюватиме з іншими наглядовими та антикорупційними органами для забезпечення комплексного підходу до контролю за використанням коштів.

Програма Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

4-річна програма Ukraine Facility надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.

Додамо, що План України – це конкретний перелік структурних реформ та заходів, який включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. Вчасне виконання умов плану дозволить залучити у 2024 році загалом 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти.

Україна вже виконала перші п’ять індикаторів

У контексті виконання умов Плану України у межах Ukraine Facility міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що Україна вже виконала перші п’ять індикаторів Плану України, які були визначені на перший квартал 2024 року у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища.

До них відноситься:

Ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр.;

Ухвалення змін у законі “Про прокуратуру” та у законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури;

Додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму;

Заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

Приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Це дозволило залучити 6 млрд євро перехідного фінансування у межах Ukraine Facility. Також було імплементовано чотири із дев’яти індикаторів, перебачених на другий квартал.

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