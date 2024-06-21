Вступление Украины в ЕС: Совет ЕС официально утвердил дату и время начала переговоров

Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки для Украины и Молдовы по поводу вступления в блок. Межправительственные конференции назначены на вторник, 25 июня.

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Об этом сообщает Бельгийское председательство в ЕС.

"Совет ЕС принял общие позиции ЕС, в частности, переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это открывает путь для запуска переговоров 25 июня в Люксембурге – на 15:30 с Украиной, с Молдовой – на 18:00.

Ранее послы Евросоюза договорились о переговорных рамках вступления Украины и Молдовы в блок. Решение было принято единогласно, его блокировать не стала даже Венгрия. Переговоры начнутся 25 июня.

А 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, Молдова и Грузия – 3 марта.

Источник фото: ua.depositphotos.com