Вступ України до ЄС: Рада ЄС офіційно затвердила дату та час початку переговорів

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку. Міжурядові конференції призначені на вівторок, 25 червня.

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Про це повідомляє бельгійське головування в ЄС.

"Рада ЄС прийняла загальні позиції ЄС, зокрема переговорні рамки для переговорів про вступ з Україною та Молдовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відкриває шлях для запуску переговорів 25 червня у Люксембурзі - на 15:30 з Україною, з Молдовою - на 18:00.

Раніше посли Євросоюзу домовилися про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку. Рішення було ухвалено одноголосно, його блокувати не стала навіть Угорщина. Переговори розпочнуться 25 червня.

А 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу

12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Як повідомила віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна успішно виконала чотири рекомендації Європейської комісії, необхідні для отримання переговорної рамки щодо членства в Європейському Союзі.

За її словами, Україна успішно виконала всіх вимоги Єврокомісії до завершення вказаного терміну. Окрім цього, на внутрішньому рівні було схвалено всі необхідні законодавчі акти, зокрема щодо лобізму, що є частиною вимог ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Як зазначив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. "Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - додав він.

Додамо, що Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com