Україна представила Єврокомісії прогрес у сфері монетарної політики: перехідних періодів не просить

4 червня в Брюсселі відбувся черговий раунд двосторонніх зустрічей між Україною та Європейською Комісією у межах скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Зустріч була присвячена переговорному Розділу 17 "Економічна та монетарна політика", що входить до Кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".

Українську делегацію очолила міністр юстиції Ольга Стефанішина, яка наголосила, що Україна підходить до переговорів із високим рівнем готовності, розуміючи важливість цієї сфери для економічної стабільності та післявоєнного відновлення.

"Ми не вимагаємо жодних перехідних періодів або відступів. Ми не вимагаємо жодних елементів прискореної інтеграції в межах Розділу 17", — заявила Стефанішина, підкресливши, що українська правова та інституційна база вже наближена до стандартів Євросоюзу.

Зокрема, Україна готується до впровадження механізму Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) — інструменту оцінки та коригування економічних ризиків, який застосовується в країнах ЄС. Окрему увагу делегація приділила антикорупційним заходам у сфері використання коштів на відновлення країни, зокрема в межах програми Ukraine Facility.

"Ми презентували європейським партнерам правову та інституційну базу, вже проведені реформи в галузі економічної та фінансової політики та дорожню карту для повного узгодження з acquis ЄС. Прогрес в цьому напрямку визначальний, як в рамках євроінтеграції, так і для зміцнення нашої власної макроекономічної стабільності", — додав перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Додамо, що на початку травня Україна завершила офіційний скринінг на відповідність законодавства за черговим розділом переговорної рамки з ЄС. У Брюсселі відбулася двостороння зустріч української делегації з представниками Європейської Комісії щодо розділу 26 "Освіта та культура", який належить до Кластеру 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".