Україна розпочала скринінг енергетичного законодавства для вступу до ЄС

8 липня в Брюсселі стартував офіційний скринінг українського законодавства у сфері енергетики — перший з ключових етапів переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Представники уряду та енергетичних компаній презентували Єврокомісії стан наближення українських норм до законодавства ЄС у галузі енергоефективності, газового ринку, безпеки постачання, відновлюваної енергетики та розвитку транс’європейських мереж.

До складу української делегації увійшли віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, заступники міністра енергетики Роман Андарак та Микола Колісник. Представники Європейської комісії наголосили, що енергетика є одним із центральних напрямів переговорів, зокрема через значення ринкової лібералізації та енергетичної безпеки.

Водночас було відзначено позитивну динаміку реформ у сфері газу, електроенергетики та посиленні інституційного потенціалу України.

Зазначається, що напередодні у Верховній Раді було зареєстровано два важливі законопроєкти, покликані прискорити імплементацію норм ЄС. Один із них — щодо інтеграції енергетичних ринків та безпеки постачання — вже передано європейській стороні для оцінки. Українська сторона очікує, що позитивний висновок ЄК сприятиме його швидкому ухваленню в парламенті.

Також Єврокомісії представили перспективи розвитку українського біометану. Після першого експорту цієї продукції до ЄС на початку 2025 року Україна планує підключити свого газотранспортного оператора до бази даних ЄС, що дозволить забезпечити прозорість та верифікацію біометанових обсягів.

Окрім цього, Україна запропонувала посилити співпрацю на рівні енергетичних регуляторів, включаючи налагодження зв’язків із агентством ACER та долучення до органів ЄС, які розробляють енергетичну політику.

Додамо, скринінг законодавства у сфері енергетики відбувається в рамках роботи над главами 15 "Енергетика" та 21 "Транс’європейські мережі".

Додамо, у травні Україна завершила офіційний скринінг на відповідність законодавства за черговим розділом переговорної рамки з ЄС щодо розділу 26 "Освіта та культура", який належить до Кластеру 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".