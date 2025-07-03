Україна завершила скринінг ще за двома розділами переговорної рамки з ЄС

Україна продовжує послідовно рухатися до членства в Європейському Союзі. Минулого тижня в Брюсселі завершилася чергова чотириденна сесія скринінгу, в межах якої українська делегація провела двосторонні зустрічі з представниками Європейської Комісії щодо відповідності національного законодавства нормам ЄС у межах розділів 14 "Транспорт" та 21 "Транс'європейські транспортні мережі" (TEN-T).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Ці розділи входять до Кластеру 4 переговорної рамки. Хоча він містить лише чотири розділи, за масштабами регуляторного поля Кластер є одним із найбільших, що підтвердила й попередня п’ятиденна сесія, присвячена питанням екології та зміни клімату.

Особливістю розділів 14 і 21 є те, що мова йде не лише про гармонізацію нормативно-правової бази, а й про відповідність інфраструктури технічним вимогам ЄС. Загалом ідеться про близько трьох тисяч нормативних та технічних актів, з яких майже 400 потребують імплементації в українське законодавство.

Під час переговорів українська делегація презентувала поточний стан справ, а також стратегічні плани в таких сферах:

автомобільний транспорт: екологічні стандарти, інтелектуальні транспортні системи, дорожні збори, системи оплати, допуск до ринку перевезень, використання тахографів, підготовка водіїв, альтернативні види палива, безпека дорожнього руху;

залізничний транспорт;

суспільно-важливі перевезення та публічні зобов’язання;

перевезення небезпечних вантажів;

авіація: управління повітряним рухом, авіаційна безпека, права пасажирів, страхування;

морські перевезення: технічна безпека, торгівля, експлуатація водних шляхів, кваліфікація моряків, запобігання забрудненню, розслідування інцидентів;TEN-T і програма "Механізм Сполучення Європи".

Таким чином, завершено скринінг уже за 27 із 33 розділів переговорної рамки. У межах Кластеру 4 залишився лише один розділ — "Енергетика". Попереду також робота над п’ятим Кластером, що охоплює сільське господарство, продовольчу безпеку, ветеринарну й фітосанітарну політику, рибальство, регіональну політику, а також бюджетне забезпечення.

За словами Гетманцева, незалежно від динаміки ухвалення рішень на рівні ЄС, Україна повинна і надалі швидко та якісно виконувати свої зобов’язання на шляху до повноцінного членства в Євросоюзі.

Додамо, у травні Україна завершила офіційний скринінг на відповідність законодавства за черговим розділом переговорної рамки з ЄС щодо розділу 26 "Освіта та культура", який належить до Кластеру 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".