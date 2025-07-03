Украина завершила скрининг еще по двум разделам переговорной рамки с ЕС

Украина продолжает последовательно двигаться к членству в Европейском Союзе. На прошлой неделе в Брюсселе завершилась очередная четырехдневная сессия скрининга, в рамках которой украинская делегация провела двусторонние встречи с представителями Европейской Комиссии по соответствию национального законодательства нормам ЕС в рамках разделов 14 "Транспорт" и 21 "Трансъевропейские транспортные сети" (TEN-T).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Эти разделы входят в Кластер 4 переговорной рамки. Хотя он содержит только четыре раздела, по масштабам регуляторного поля Кластер является одним из самых крупных, что подтвердила и предыдущая пятидневная сессия, посвященная вопросам экологии и изменения климата.

Особенностью разделов 14 и 21 является то, что речь идет не только о гармонизации нормативно-правовой базы, но и о соответствии инфраструктуры техническим требованиям ЕС. В общей сложности речь идет о трех тысячах нормативных и технических актов, из которых почти 400 нуждаются в имплементации в украинское законодательство.

В ходе переговоров украинская делегация презентовала текущее положение дел, а также стратегические планы в следующих областях:

автомобильный транспорт: экологические стандарты, интеллектуальные транспортные системы, дорожные сборы, системы оплаты, допуск на рынок перевозок, использование тахографов, подготовка водителей, альтернативные виды топлива, безопасность дорожного движения;

железнодорожный транспорт;

общественно важные перевозки и публичные обязательства;

перевозка опасных грузов;

авиация: управление воздушным движением, авиационная безопасность, права пассажиров, страхование;

морские перевозки: техническая безопасность, торговля, эксплуатация водных путей, квалификация моряков, предотвращение загрязнения, расследование инцидентов; TEN-T и программа "Механизм сообщения Европы".

Таким образом, завершен скрининг уже по 27 из 33 разделов переговорной рамки. В пределах Кластера 4 остался только один раздел — "Энергетика". Предстоит также работа над пятым Кластером, охватывающим сельское хозяйство, продовольственную безопасность, ветеринарную и фитосанитарную политику, рыболовство, региональную политику, а также бюджетное обеспечение.

По словам Гетманцева, независимо от динамики принятия решений на уровне ЕС, Украина должна и дальше быстро и качественно выполнять свои обязательства на пути к полноценному членству в Евросоюзе.

Добавим, в мае Украина завершила официальный скрининг на соответствие законодательства по очередному разделу переговорной рамки с ЕС по разделу 26 "Образование и культура", который относится к Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".