- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна завершила скринінг законодавства за розділом "Сільське господарство та розвиток сільських територій"
У Брюсселі відбулися фінальні скринінгові зустрічі української делегації з Європейською Комісією за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Делегацію очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. До складу увійшов і заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.
Протягом трьох днів Україна представила 28 тематичних блоків щодо стану реформ у сільському господарстві, цифровізації, державної підтримки, ринкового регулювання та розвитку аграрного сектору.
Також продемонстровано рівень узгодження українського законодавства з acquis ЄС у сферах:
- фінансових та адміністративних структур,
- сільськогосподарських ринків,
- політики у сфері якості,
- органічного виробництва,
- просування сільськогосподарської продукції.
Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали та відзначила прогрес України.
"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", — підсумував Денис Башлик.
Нагадаємо, 8 липня в Брюсселі стартував офіційний скринінг законодавства у сфері енергетики — перший з ключових етапів переговорів про вступ України до Європейського Союзу.