Україна завершила скринінг законодавства за розділом "Сільське господарство та розвиток сільських територій"

У Брюсселі відбулися фінальні скринінгові зустрічі української делегації з Європейською Комісією за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Делегацію очолив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. До складу увійшов і заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.

Протягом трьох днів Україна представила 28 тематичних блоків щодо стану реформ у сільському господарстві, цифровізації, державної підтримки, ринкового регулювання та розвитку аграрного сектору.

Також продемонстровано рівень узгодження українського законодавства з acquis ЄС у сферах:

  • фінансових та адміністративних структур,
  • сільськогосподарських ринків,
  • політики у сфері якості,
  • органічного виробництва,
  • просування сільськогосподарської продукції.

Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали та відзначила прогрес України.

"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", — підсумував Денис Башлик.

Нагадаємо, 8 липня в Брюсселі стартував офіційний скринінг законодавства у сфері енергетики — перший з ключових етапів переговорів про вступ України до Європейського Союзу. 

Автор:
Тетяна Гойденко