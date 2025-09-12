- Категория
Вступление в ЕС: Украина просит отсрочить будущие взносы в бюджет евроблока
Украина начала официальный скрининг законодательства по финансовым и бюджетным положениям ЕС. Это один из завершающих этапов перед началом переговоров о вступлении. Украина в ходе переговоров с Еврокомиссией обратилась с просьбой о переходном периоде для уплаты взносов в бюджет блока.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Комитета по бюджету Роксоланы Пидласой.
Главные причины
Как пояснила Пидласа, Украина просит отсрочить введение сбора за непереработанную пластиковую упаковку. В настоящее время в стране отсутствует необходимое законодательство и инфраструктура для учета и переработки таких отходов.
Кроме того, из-за значительных затрат на оборону и послевоенное восстановление Украина просит временно отсрочить или уменьшить взносы, рассчитываемые на основе собранного НДС и валового национального дохода.
Какие вклады должна делать Украина?
Когда Украина станет полноправным членом ЕС, она, как и другие страны, будет вносить взносы в общий бюджет, который формируется преимущественно из этих платежей. Украина, вероятно, будет нетто-получателем, то есть будет получать больше средств, чем будет вносить.
"90% бюджета ЕС наполняется из взносов стран-членов. Когда Украина вступит в ЕС, мы тоже будем делать такие взносы. Хотя при существующей системе распределения бюджета ЕС, считается, что Украина будет нетто-получателем денег ЕС (почему же многие восточно-европейские правительства, мягко говоря, не в восторге от нашего вступления)", - говорится в заявлении.
Вклад Украины будет складываться:
- таможенные платежи (страны-члены оставляют себе только 25% таможенных платежей, а 75% перечисляют в бюджет ЕС);
- НДС (0.3% от собранного НДС, но не больше половины валового национального дохода);
- денежный взнос, пропорционально размеру валового национального дохода;
- сбор на непереработанную пластиковую упаковку (0,8 евро за 1 кг мусора).
"В будущем мы откроем счет в НБУ, на котором будут аккумулироваться эти деньги для последующей передачи в бюджет ЕС", – пояснила Пидласа.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13653, который должен ускорить рассмотрение евроинтеграционных законов. Документ предусматривает их внеочередное включение в повестку дня.