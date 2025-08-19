Евроинтеграционные законы будут рассматриваться вне очереди: зарегистрирован новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13653, который должен ускорить рассмотрение евроинтеграционных законов. Документ предусматривает их внеочередное включение в повестку дня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Зарегистрировали новый законопроект, предусматривающий фаст-трек для принятия евроинтеграционных законов. Это будет непростой законопроект для прохождения в парламенте. Но это будет та дискуссия, к которой мы готовы. Потому что эта дискуссия определяет ответственность за правительством в реализации программы, связанной с евроинтеграцией", – отметил спикер парламента.

Целью законопроекта является создание эффективной нормативной основы для адаптации законодательства Украины к acquis ЕС, в частности:

определение полномочий Кабинета Министров Украины в сфере адаптации;

обеспечение взаимодействия правительства и парламента при подготовке адаптационных законопроектов;

введение специальной (ускоренной) процедуры рассмотрения законопроектов по адаптации в Верховной Раде Украины и соответствующее обновление процедуры второго или повторного чтения таких законопроектов;

установление дополнительных требований к сопроводительным документам и экспертизам;

обеспечение прозрачности, согласованности и ускорения процесса принятия законов по адаптации.

Стефанчук уточнил, что Верховная Рада присоединится к этому процессу и добавил, что сейчас уже более 150 народных депутатов интегрированы в разные переговорные группы, связанные с евроинтеграцией.

Напомним, в прошлом году в Верховной Раде Украины приступили к наработке законопроекта, предусматривающего рассмотрение законодательных инициатив, необходимых для вступления в Европейский Союз, по сокращенной процедуре. По словам Стефанчука, целью данного законопроекта является значительное ускорение принятия большого количества законодательных инициатив, необходимых для вступления Украины в ЕС.

Добавим, что 25 июня 2024 г. Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной о вступлении в блок .