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Евроинтеграция, сотрудничество с МВФ: Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год
Кабинет министров принял План приоритетных мер на 2025 год, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
О Плане приоритетных действий
Шмыгаль объяснил, что это важная часть обязательств перед международными партнерами в рамках различных программ сотрудничества, включая Ukraine Facility, МВФ и евроинтеграционный процесс.
Установлены ответственные лица, определены сроки выполнения и утверждены индикаторы для оценки результатов.
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, план включает задачи и мероприятия, подробно определяющие пути достижения целей и приоритетов правительства и охватывающих следующие направления:
Основные направления:
- Преодоление последствий войны – меры по восстановлению экономики, инфраструктуры и поддержке граждан.
- Евроинтеграция – выполнение международных обязательств, в том числе учет отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина-ЕС.
- Сотрудничество с МВФ – внедрение реформ в рамках международных финансовых программ.
- План "Ukraine Facility" – реализация планируемых шагов в рамках поддержки ЕС.
- Законодательные инициативы – принятие необходимых законов для экономического развития.
- Присоединение к OECD – приближение членства в Организации экономического сотрудничества и развития.
- Устойчивое развитие – меры по экономическому росту и социальному благосостоянию.
Напомним, 18 февраля на заседании Кабинета Министров было принято решение о привлечении 400 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка.
Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.