Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,07

EUR

43,52

--0,07

Наличный курс:

USD

41,70

41,74

EUR

43,80

43,65

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Евроинтеграция, сотрудничество с МВФ: Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год

Евроинтеграция, сотрудничество с МВФ: Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год
План содержит около 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств.

Кабинет министров принял План приоритетных мер на 2025 год, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

О Плане приоритетных действий

Шмыгаль объяснил, что это важная часть обязательств перед международными партнерами в рамках различных программ сотрудничества, включая Ukraine Facility, МВФ и евроинтеграционный процесс.

Установлены ответственные лица, определены сроки выполнения и утверждены индикаторы для оценки результатов.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, план включает задачи и мероприятия, подробно определяющие пути достижения целей и приоритетов правительства и охватывающих следующие направления:

Основные направления:

  • Преодоление последствий войны – меры по восстановлению экономики, инфраструктуры и поддержке граждан.
  • Евроинтеграция – выполнение международных обязательств, в том числе учет отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина-ЕС.
  • Сотрудничество с МВФ – внедрение реформ в рамках международных финансовых программ.
  • План "Ukraine Facility" – реализация планируемых шагов в рамках поддержки ЕС. 
  • Законодательные инициативы – принятие необходимых законов для экономического развития.
  • Присоединение к OECD – приближение членства в Организации экономического сотрудничества и развития.
  • Устойчивое развитие – меры по экономическому росту и социальному благосостоянию.
Фото 2 — Евроинтеграция, сотрудничество с МВФ: Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год

Напомним, 18 февраля на заседании Кабинета Министров было принято решение о привлечении 400 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка.

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Автор:
Ольга Опенько