Евроинтеграция, сотрудничество с МВФ: Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год

Кабинет министров принял План приоритетных мер на 2025 год, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

О Плане приоритетных действий

Шмыгаль объяснил, что это важная часть обязательств перед международными партнерами в рамках различных программ сотрудничества, включая Ukraine Facility, МВФ и евроинтеграционный процесс.

Установлены ответственные лица, определены сроки выполнения и утверждены индикаторы для оценки результатов.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, план включает задачи и мероприятия, подробно определяющие пути достижения целей и приоритетов правительства и охватывающих следующие направления:

Основные направления:

Преодоление последствий войны – меры по восстановлению экономики, инфраструктуры и поддержке граждан.

Евроинтеграция – выполнение международных обязательств, в том числе учет отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина-ЕС.

Сотрудничество с МВФ – внедрение реформ в рамках международных финансовых программ.

План "Ukraine Facility" – реализация планируемых шагов в рамках поддержки ЕС.

Законодательные инициативы – принятие необходимых законов для экономического развития.

Присоединение к OECD – приближение членства в Организации экономического сотрудничества и развития.

Устойчивое развитие – меры по экономическому росту и социальному благосостоянию.

Напомним, 18 февраля на заседании Кабинета Министров было принято решение о привлечении 400 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка.

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.