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Правительство утвердило порядок использования средств в рамках третьего этапа Программы обновления Украины

деньги
Денежные средства будут направлены на восстановление критически важных объектов. Фото: Depositphotos

Кабмин принял решение о выделении субвенций местным бюджетам из государственного бюджета для реализации проектов в рамках Программы Восстановления Украины III. Предыдущие два этапа программы позволили реализовать 225 проектов на сумму более 500 млн евро.
 

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

На восстановление критически важных объектов инфраструктуры и развитие общин будут привлечены 100 миллионов евро.

Ключевые направления финансирования в рамках Программы

  • Энергетическая устойчивость общин – диверсификация теплоснабжения и развитие распределенной генерации.
  • Строительство жилья – создание коммунального жилищного фонда для внутренне перемещенных лиц, работников общин и других категорий.
  • Модернизация водоснабжения и водоотвода – обновление сетей в общинах.
  • Реконструкция медицинских учреждений – в частности, кластерных больниц и перинатальных центров.

Прием заявок уже завершен, сейчас областные военные администрации (ОВА) оценивают представленные проекты. Далее состоится формирование рейтинговых списков, их согласование и определение финалистов, которые получат финансирование.

Программа восстановления Украины

Программа Восстановления Украины – часть реформы публичных инвестиций, направленная на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.

Средства на осуществление проектов громад будут распределяться с помощью инновационной платформы DREAM. Это позволит оценить потребности общин в восстановлении, провести объективный отбор проектов, отследить их реализацию на всех этапах, а также исключает возможность внешнего вмешательства.

Ключевой задачей является обучение местных органов власти эффективно использовать инструменты финансирования. В рамках Программы восстановления Украины субвенции из госбюджета будут распределяться по прозрачным процедурам, что позволит общинам восстанавливать инфраструктуру и улучшать условия жизни, отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Напомним, по подсчетам Bloomberg Economics, Украине придется потратить около 230 миллиардов долларов на восстановление построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны. При условии получения Украиной этого финансирования и достижения стабильного мира украинская экономика, в частности энергетическая, промышленная и строительная отрасли, смогут демонстрировать стремительный рост.

Автор:
Татьяна Бессараб