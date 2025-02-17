Уряд затвердив порядок використання коштів у рамках третього етапу Програми відновлення України

Кабмін ухвалив рішення про виділення субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету для реалізації проєктів у межах Програми Відновлення України III. Попередні два етапи програми дали змогу реалізувати 225 проєктів на суму понад 500 млн євро.



Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

На відновлення критично важливих об’єктів інфраструктури та розвиток громад буде залучено 100 мільйонів євро.

Ключові напрями фінансування в рамках Програми

Енергетична стійкість громад – диверсифікація теплопостачання та розвиток розподіленої генерації.

– диверсифікація теплопостачання та розвиток розподіленої генерації. Будівництво житла – створення комунального житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб, працівників громад та інших категорій.

– створення комунального житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб, працівників громад та інших категорій. Модернізація водопостачання та водовідведення – оновлення мереж у громадах.

– оновлення мереж у громадах. Реконструкція медичних закладів – зокрема кластерних лікарень та перинатальних центрів.

Прийом заявок уже завершено, наразі обласні військові адміністрації (ОВА) оцінюють подані проєкти. Далі відбудеться формування рейтингових списків, їхнє погодження та визначення фіналістів, які отримають фінансування.

Програма відновлення України

Програма Відновлення України – частина реформи публічних інвестицій, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя у громадах, що постраждали від війни.

Кошти на втілення проєктів громад розподілятимуться за допомогою інноваційної платформи DREAM. Це дозволить оцінити потреби громад у відновленні, провести об'єктивний відбір проєктів, відстежити їх реалізацію на всіх етапах, а також виключає можливість зовнішнього втручання.

Ключовим завданням є навчання місцевих органів влади ефективно використовувати інструменти фінансування. У межах Програми відновлення України субвенції з держбюджету розподілятимуться за прозорими процедурами, що дозволить громадам відновлювати інфраструктуру та покращувати умови життя, зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нагадаємо, за підрахунками Bloomberg Economics, Україні доведеться витратити близько 230 мільярдів доларів на відновлення будівель та інфраструктури, пошкоджених під час війни. За умови отримання Україною цього фінансування та досягнення стабільного миру, українська економіка, зокрема енергетична, промислова та будівельна галузі, зможуть демонструвати стрімке зростання.