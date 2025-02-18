Євроінтеграція, співпраця з МВФ: Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік

Кабінет міністрів ухвалив План пріоритетних заходів на 2025 рік, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Про План пріоритетних дій

Шмигаль пояснив, що це є важливою частиною зобов'язань перед міжнародними партнерами в рамках різних програм співпраці, включаючи Ukraine Facility, МВФ та євроінтеграційний процес.

Встановлені відповідальні особи, визначені терміни виконання та затверджено індикатори для оцінки результатів.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, план включає завдання та заходи, які детально визначають шляхи досягнення цілей і пріоритетів уряду та охоплюють такі напрями:

Основні напрями:

Подолання наслідків війни – заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян.

Євроінтеграція – виконання міжнародних зобов’язань, зокрема врахування Звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів Україна-ЄС.

Співпраця з МВФ – впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм.

План "Ukraine Facility" – реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС. З

аконодавчі ініціативи – ухвалення необхідних законів для економічного розвитку.

Приєднання до OECD – наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку.

Сталий розвиток – заходи для економічного зростання та соціального добробуту.

Нагадаємо, 18 лютого на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про залучення 400 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку.

Додамо, Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.