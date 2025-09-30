Україна завершила скринінг законодавства на відповідність праву ЄС: наступний крок – переговори про членство

Україна зробила ще один крок на шляху до ЄС, фіналізувавши процес скринінгу національного законодавства на відповідність праву євроблоку. Це є останнім етапом перед офіційним початком переговорів про членство.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

29–30 вересня Україна разом з Європейською Комісією провела фінальні скринінгові зустрічі. Вони були присвячені Розділу 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів", за який відповідає Мінрозвитку.

Що зроблено?

Загалом процес скринінгу тривав 15 місяців, що стало одним із найшвидших серед усіх країн-кандидатів. За цей час було виконано колосальний обсяг роботи:

відбулося 34 двосторонні зустрічі з Єврокомісією;

представлено понад 700 презентацій;

підготовлено відповіді на 9 тисяч сторінок опитувальників;

долучилися представники більш ніж 70 органів державної влади;

представлено досвід співпраці з ЄС через 276 проєктів Interreg на суму понад 105 мільйонів євро;

цифрові інструменти прозорості для громад.

Україна продемонструвала, що регіональна політика є не просто переговорним напрямом, а й практичним інструментом відновлення. Було показано, що майже всі області та 93% громад мають узгоджені стратегії розвитку, на основі яких ухвалюються рішення про фінансування проєктів.

Особлива увага приділялася впливу війни на підходи до регіонального розвитку: виділено чотири типи територій залежно від безпекової ситуації та створено спеціальні програми підтримки для прифронтових громад.

Такий масштаб роботи та швидкість є безпрецедентним доказом спроможності України рухатися вперед навіть в умовах війни.

Попереду – офіційні висновки Європейської Комісії за результатами скринінгу. Вони стануть основою для подальшої адаптації українського законодавства та визначать наступні кроки на шляху до ЄС.

Нагадаємо, 15 версня у Брюсселі відбулися фінальні скринінгові зустрічі української делегації з Європейською Комісією за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".