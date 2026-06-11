Аграрії вимагають 10-річний перехідний період після вступу України до ЄС

Український агросектор підтримує євроінтеграцію, проте процес адаптації до європейських норм не повинен перетворюватися на висування нових вимог без надання належної фінансової підтримки. Вітчизняні виробники наполягають на запровадженні 10-річного перехідного періоду з моменту офіційного вступу України до ЄС.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук під час обговорення перспектив інтеграції українського агросектору до ЄС.

За його словами, ВАР, яка об’єднує понад 1400 господарств по всій Україні, вже кілька років веде діалог із товаровиробниками щодо їхнього бачення майбутнього на ринку ЄС. Водночас війна суттєво ускладнює процес адаптації до європейських вимог.

"Аграрний сектор повинен отримати 10-річний перехідний період після вступу України до Євросоюзу. Не зараз, коли навіть немає визначеної дати членства, а саме з моменту вступу. Інакше виробники нестимуть витрати вже сьогодні, не маючи доступу до тих можливостей, які мають фермери країн ЄС", — наголосив Марчук.

Він зауважив, що зараз європейські виробники отримують субсидії на гектар у межах Спільної аграрної політики, тоді як українські підприємці позбавлені такої допомоги.

Крім того, заступник голови ВАР підкреслив, що впровадження нових правил обов'язково має супроводжуватися повною лібералізацією доступу українських товарів на ринок Євросоюзу.

ЄС залишається ключовим торговельним партнером для України — європейські країни купують близько 50% українського експорту кукурудзи. Водночас політичні рішення щодо обмеження торгівлі вже негативно вплинули на ринок.

"Не може бути так, що Україна виконує всі вимоги ЄС, але водночас стикається з новими обмеженнями на ринку. Ми вже бачимо наслідки такого підходу: якщо у 2024 році товарообіг агропродукції між Україною та ЄС перевищував 17 млрд євро, то у 2025 році він скоротився до 15,2 млрд євро. Євроінтеграція має бути двостороннім процесом: не лише нові зобов’язання для українських виробників, а й підтримка та відкритий ринок", — підкреслив Марчук.

Раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев наголосив, що 80% українських агрофірм не зможуть отримати субсидії після вступу до ЄС. Європейська інтеграція несе для вітчизняного агробізнесу серйозні виклики, які вимагають складних технічних перемовин.