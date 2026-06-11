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Аграрии требуют 10-летний переходный период после вступления Украины в ЕС

поле
Украинские аграрии поддерживают вступление в ЕС, но просят защиты от ущерба / Depositphotos

Украинский агросектор поддерживает евроинтеграцию, однако процесс адаптации к европейским нормам не должен превращаться в выдвижение новых требований без предоставления надлежащей финансовой поддержки. Отечественные производители настаивают на введении 10-летнего переходного периода с момента официального вступления Украины в ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время обсуждения перспектив интеграции украинского агросектора в ЕС.

По его словам, ВАР, который объединяет более 1400 хозяйств по всей Украине, уже несколько лет ведет диалог с товаропроизводителями по поводу их видения будущего на рынке ЕС. В то же время, война существенно усложняет процесс адаптации к европейским требованиям.

"Аграрный сектор должен получить 10-летний переходный период после вступления Украины в Евросоюз. Не сейчас, когда даже нет определенной даты членства, а именно с момента вступления. Иначе производители будут нести расходы уже сегодня, не имея доступа к тем возможностям, которые есть у фермеров стран ЕС", — подчеркнул Марчук.

Он отметил, что сейчас европейские производители получают субсидии на гектар в рамках Совместной аграрной политики, в то время как украинские предприниматели лишены такой помощи.

Кроме того, замглавы ВАС подчеркнул, что внедрение новых правил обязательно должно сопровождаться полной либерализацией доступа украинских товаров на рынок Евросоюза.

ЕС остается ключевым торговым партнером для Украины – европейские страны покупают около 50% украинского экспорта кукурузы. В то же время, политические решения по ограничению торговли уже негативно повлияли на рынок.

"Не может быть так, что Украина выполняет все требования ЕС, но в то же время сталкивается с новыми ограничениями на рынке. Мы уже видим последствия такого подхода: если в 2024 году товарооборот агропродукции между Украиной и ЕС превышал 17 млрд евро, то в 2025 году он должен сократиться до 15,2 млрд евро. производителей, но и поддержка и открытый рынок", - подчеркнул он.

Ранее Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что 80% украинских агрофирм не смогут получить субсидии после вступления в ЕС. Европейская интеграция несет серьезные вызовы для отечественного агробизнеса, требующие сложных технических переговоров.

Автор:
Татьяна Бессараб