Украина готовится открыть аграрный кластер в переговорах о вступлении в ЕС

Украина рассчитывает на открытие аграрного кластера в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз в начале 2027 года. Для этого страна должна до конца 2026 года выполнить ряд задач, необходимых для перехода к следующему этапу переговорного процесса.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Аgroportal.

По его словам, перспектива открытия аграрного кластера в 2027 году зависит от выполнения Украиной "домашнего задания" до конца текущего года.

Речь идет о кластере 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность". Он считается одним из самых сложных для Украины из-за значительного объема изменений, в которых нуждается аграрный сектор в процессе адаптации к правилам ЕС.

Напомним, аграрный сектор может стать одним из самых сложных вопросов в переговорах о членстве. Ранее эксперт Олег Пендзин отмечал, что украинская аграрная продукция конкурирует с производителями в ЕС, получающими значительные субсидии в рамках Совместной сельскохозяйственной политики.

Отдельной проблемой остаются отличия в структуре хозяйств: по тогдашней оценке правительства, по действующим правилам, около 80% украинских хозяйств могли бы не соответствовать параметрам доступа к таким программам поддержки.

Украине также необходимо адаптировать аграрные стандарты к требованиям ЕС, в частности, правила использования агрохимии, подходы в животноводстве и другие нормы производства. Это означает, что открытие кластера станет началом отдельного сложнейшего этапа переговоров, а не завершением адаптации украинского АПК.

Одним из главных преимуществ членства в ЕС для аграриев является доступ к Общей сельскохозяйственной политике (Common Agricultural Policy) и соответствующим дотациям. Однако по текущим правилам Евросоюза большинство украинских производителей окажутся за бортом этой программы .