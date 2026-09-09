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Україна готується відкрити аграрний кластер у переговорах про вступ до ЄС

Агрокомпанії збільшили автоекспорт на 11%
Україна готується відкрити аграрний кластер у переговорах про вступ до ЄС / Depositphotos

Україна розраховує на відкриття аграрного кластера в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу на початку 2027 року. Для цього країна має до кінця 2026-го виконати низку завдань, необхідних для переходу до наступного етапу переговорного процесу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Аgroportal.

За його словами, перспектива відкриття аграрного кластера у 2027 році залежить від виконання Україною "домашнього завдання" до кінця поточного року.

Йдеться про кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та згуртованість". Він вважається одним із найскладніших для України через значний обсяг змін, яких потребує аграрний сектор у процесі адаптації до правил ЄС.

Нагадаємо, аграрний сектор може стати одним із найбільш складних питань у переговорах про членство. Раніше експерт Олег Пендзин зазначав, що українська аграрна продукція конкурує з виробниками в ЄС, які отримують значні субсидії в межах Спільної сільськогосподарської політики.

Окремою проблемою залишаються відмінності у структурі господарств: за тодішньою оцінкою уряду, за чинних правил близько 80% українських господарств могли б не відповідати параметрам доступу до таких програм підтримки.

Україні також необхідно адаптувати аграрні стандарти до вимог ЄС, зокрема правила використання агрохімії, підходи у тваринництві та інші норми виробництва. Це означає, що відкриття кластера стане початком окремого складного етапу переговорів, а не завершенням адаптації українського АПК.

Однією з головних переваг членства в ЄС для аграріїв є доступ до Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy) та відповідних дотацій. Проте за поточними правилами Євросоюзу більшість українських виробників опиняться за бортом цієї програми.

Автор:
Тетяна Гойденко

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