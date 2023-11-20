Міжнародна доставка посвідчення водія тепер доступна для українців ще у трьох країнах

З 16 листопада українці, які перебувають у Чехії, Німеччині та Італії, отримали можливість скористатися нововведенням – сервісом міжнародної доставки посвідчення водія.

Про це написав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Згідно з повідомленням, для отримання міжнародної доставки посвідчення водія потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати послугу міжнародної доставки та сплатити вартість.

Посвідчення буде відправлено "Укрпоштою".

Вартість послуги складається зі сплати за саме посвідчення та вартості міжнародної доставки. Майже місяць тому такий сервіс був вперше запущений в Польщі, де за короткий період йому вже скористалися понад 1100 водіїв.

Клименко також додав, що робота над розширенням переліку країн, в яких можна скористатися цією послугою, триває.

Раніше Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України розширили перелік європейських країн, в яких українці мають можливість відновлювати втрачені чи вкрадені посвідчення водія.

Ця послуга доступна в Чехії, Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині. У Словаччині поки що доступний виключно обмін цих документів. відтепер ця послуга стала доступна і в Чехії.

Нагадаємо, в Україні удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення “Укрпошти” чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.