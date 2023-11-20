Международная доставка водительского удостоверения теперь доступна для украинцев еще в трех странах

С 16 ноября украинцы, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, получили возможность воспользоваться нововведением – сервисом международной доставки водительского удостоверения.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Согласно сообщению, для получения международной доставки водительское удостоверение нужно авторизироваться в Электронном кабинете водителя, указать причину обмена удостоверения, выбрать услугу международной доставки и оплатить стоимость.

Удостоверение будет отправлено "Укрпочтой".

Стоимость услуги состоит из оплаты за само удостоверение и стоимость международной доставки. Около месяца назад такой сервис был впервые запущен в Польше, где за короткий период ему уже воспользовались более 1100 водителей.

Клименко также добавил, что работа по расширению перечня стран, в которых можно воспользоваться этой услугой, продолжается.

Ранее Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины расширили перечень европейских стран, где украинцы имеют возможность восстанавливать утраченные или украденные водительские права.

Эта услуга доступна в Чехии, Польше, Германии, Испании и Турции. В Словакии пока доступен исключительно обмен этих документов. Теперь эта услуга стала доступна и в Чехии.

Напомним, в Украине усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером по любому удобному адресу.