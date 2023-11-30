Відновлення посвідчення водія. Сервіс для українців запрацював у Словаччині

З 30 листопада українці мають можливість відновлювати водійське посвідчення у зв’язку із втратою чи викраденням і в Словаччині. Вона стала восьмою країною, де українцям доступний даний сервіс.

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Про це повідомили у МВС.

Згідно з повідомленням, прийом громадян проводиться у спеціально облаштованих мобільних програмно-технічних комплексах – білих мікроавтобусах із відзнакою "Паспортний сервіс".

Локація прийому розташована у місті Братислава, на першому поверсі торговельного центру "Ніви" (Mlynské nivy 5A, 821 09).

Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п’ятниця: 10:00−17:00, субота: 10:00−15:30, неділя та понеділок — вихідні.

Обслуговування українців здійснюється як за живою, так і за електронною чергою.

Для заміни та відновлення водійського посвідчення необхідно представити наступні документи:

паспорт громадянина України (або ID-картку разом із витягом про реєстрацію місця проживання, або закордонний паспорт);

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних у разі їх зміни;

медична довідка (не обов'язкова під час воєнного стану).

Нагадаємо, з 27 листопада українці отримали можливість відновити та обміняти водійське посвідчення в Італії. Також даний сервіс доступний в інших країнах, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, Іспанія та Туреччина.

Окрім цього, З 16 листопада українці, які перебувають у Чехії, Німеччині та Італії, отримали можливість скористатися ще одним нововведенням – сервісом міжнародної доставки посвідчення водія.