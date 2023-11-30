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Відновлення посвідчення водія. Сервіс для українців запрацював у Словаччині
З 30 листопада українці мають можливість відновлювати водійське посвідчення у зв’язку із втратою чи викраденням і в Словаччині. Вона стала восьмою країною, де українцям доступний даний сервіс.
Про це повідомили у МВС.
Згідно з повідомленням, прийом громадян проводиться у спеціально облаштованих мобільних програмно-технічних комплексах – білих мікроавтобусах із відзнакою "Паспортний сервіс".
Локація прийому розташована у місті Братислава, на першому поверсі торговельного центру "Ніви" (Mlynské nivy 5A, 821 09).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п’ятниця: 10:00−17:00, субота: 10:00−15:30, неділя та понеділок — вихідні.
Обслуговування українців здійснюється як за живою, так і за електронною чергою.
Для заміни та відновлення водійського посвідчення необхідно представити наступні документи:
- паспорт громадянина України (або ID-картку разом із витягом про реєстрацію місця проживання, або закордонний паспорт);
- ідентифікаційний номер;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних у разі їх зміни;
- медична довідка (не обов'язкова під час воєнного стану).
Нагадаємо, з 27 листопада українці отримали можливість відновити та обміняти водійське посвідчення в Італії. Також даний сервіс доступний в інших країнах, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, Іспанія та Туреччина.
Окрім цього, З 16 листопада українці, які перебувають у Чехії, Німеччині та Італії, отримали можливість скористатися ще одним нововведенням – сервісом міжнародної доставки посвідчення водія.