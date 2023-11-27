Відновити та обміняти посвідчення водія можна ще в одній країні Європи

Італія стала сьомою країною, де з 27 листопада українці мають можливість отримувати одну з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС за кордоном, а саме - відновити та обміняти водійське посвідчення у зв’язку з його втратою чи викраденням.

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Про це повідомляє МВС України.

Прийом громадян відбувається у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Дана послуга доступна за адресою: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan – Via Curiel, 25 20089 Rozzano (Mi) Italia).

Для обміну чи відновлення посвідчення водія необхідно мати наступні документи:

паспорт громадянина України (або ID-картку разом із витягом про реєстрацію місця проживання, або закордонний паспорт);

ідентифікаційний номер;

документ, який підтверджує зміну особистих даних у випадку їх зміни;

медична довідка (необов'язкова під час воєнного стану).

Надання послуг здійснюється з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у порядку живої та електронної черги.

Нагадуємо, що обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступне в Чехії, Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині.

У Словаччині наразі українці можуть лише здійснювати обмін цих документів.

Окрім цього, З 16 листопада українці, які перебувають у Чехії, Німеччині та Італії, отримали можливість скористатися ще одним нововведенням – сервісом міжнародної доставки посвідчення водія.