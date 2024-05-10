Украинцы тратят на шоппинг больше, чем европейцы, - исследование

Украинский ритейл не только вышел на довоенные показатели, но и смог их превзойти. Украинцы больше тратят денег на ритейл и развлечения в соотношении, чем граждане других европейских стран. И это, несмотря на разницу в средней заработной плате.

Об этом свидетельствует исследование компании NAI Global, пишет LIGA.net.

Согласно данным компании, в 2023 году объемы розничного товарооборота сравнялись с довоенными показателями.

"Сегодня генерация розничной торговли с 1 кв. м достигла рекорда. Только для Киевской области генерация составляет около $1000", – отмечают в NAI Global.

Покупательная способность украинцев достаточно высокая

Как говорится в исследовании, несмотря на войну покупательная способность украинцев достаточно высокая, ведь, учитывая дефицит кадров, работодатели предлагают большие зарплаты по сравнению с довоенным периодом.

В NAI Global прогнозируют, что с ростом зарплат будет увеличиваться и покупательная способность населения. Как следствие, будут расти расходы на покупки в розничных магазинах.

Кроме того, повышению покупательной способности способствует и рост заработной платы военным, что позволило этой категории и семьям больше тратить.

"Увеличение покупательной способности и спроса помогло поддержать бизнес и возобновить его функционирование за короткое время", - подчеркивают в NAI Global.

Вместе с тем интересным оказался тот факт, что украинцы больше тратят денег на ритейл и развлечения в соотношении процентов, чем граждане других европейских стран. И это, несмотря на разницу в средней заработной плате.

"Основной причиной являются дополнительные расходы населения Европы на образование и более распространенная практика взятия кредитов в банках. Это, кстати, является важным показателем в формировании Украины как важного рынка для иностранных ритейлеров", - объясняют в NAI Global.

Распределение бюджета потребителей в мире

﻿﻿Заметим, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель, украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости.

Украина - единственная страна, сравнивая с другими, в которой расходы на продукты питания и обязательные платежи превышают 50% бюджета (66%), что в 2,5 раза больше среднего мирового показателя. Среди таких категорий как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между респондентами в Украине, других вышеупомянутых странах и средним мировым показателем.

﻿﻿Значительно меньше тратится на товары и услуги, которые не необходимы для базового существования. Наиболее заметна разница в распределении бюджета на такие категории, как досуг (в частности, рестораны/кафе), отдых и туризм, а также электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода. Украина отличается низким показателем расходов на эти категории, менее 5% месячного бюджета (2% и 2% соответственно), чем отличается от других стран, где этот показатель приближается к 1/3 бюджета (31% - в США, ЮАР и среднем мире ), а наименьший уровень расходов – 1/4 бюджета (Канада).

﻿﻿Среди указанных стран, характеризующихся схожим менталитетом и уровнем развития, выделяется Польша. В бюджете поляков на покрытие неизбежных расходов уходит меньше половины – 47%, что на 37% меньше, по сравнению с бюджетом украинцев. Это позволяет гражданам Польши тратить более трети бюджета на такие категории, как одежда и обувь (10%), электроника, бытовая техника и товары домашнего потребления (12%), досуг (в частности, рестораны/кафе), отдых и туризм (15). %), что, со своей стороны, втрое больше, чем на это тратят украинцы (12%).

При этом почти нет разницы в расходах на такие категории как здравоохранение (украинцы - 4%, поляки - 5%), транспорт (5% и 6% соответственно) и цифровые услуги (по 4%). На сбережения у людей в Польше уходит 7%, что на 75% больше, чем у людей в Украине (4%).

Напомним, среди украинцев стало больше тех, что предпочитает отечественные бренды и ставит их в приоритет перед зарубежными. Если в конце 2022 года о покупке украинской продукции заявляли 69% респондентов, то сейчас этот показатель составил 74%.