"Vodafone Україна" має достатньо коштів, щоб розрахуватися за єврооблігаціями-2025, - NEQSOL Holding

Власник компанії "Vodafone Україна" – азербайджанська NEQSOL Holding – заявляє, що "Vodafone Україна" накопичила достатньо коштів, щоб розрахуватися за своїми єврооблігаціями у лютому 2025 року. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав керівник українського офісу NEQSOL Holding Володимир Лавренчук.

"Компанія "Vodafone Україна" має високу рентабельність та гарний фінансовий стан. Вона надає послуги майже 16 млн абонентам. Це сильний, ефективний та фінансово стабільний інститут, який вже сформував достатній резерв готівки, щоб сплатити всю суму наших боргових зобов'язань у лютому 2025 року. Питання неможливості розрахунків пов'язане з регламентами НБУ", — сказав топменеджер.

За його словами, компанія зараз знаходиться в процесі перемовин з Національним банком щодо лібералізації валютних обмежень, що дасть змогу розрахуватися з бондхолдерами.

"Vodafone Україна" не зміг домовитись із власниками євробондів щодо реструктуризації

Перемовини про реструктуризацію п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, тривали з 19 по 30 вересня цього року і були зумовлені обмеженнями щодо контролю за рухом капіталу, що діють в Україні, які нині не дозволяють "Vodafone Україна" здійснювати транскордонні платежі з України для погашення облігацій.

В результаті після відмови власників приблизно 31% паперів від запропонованих умов телеком-оператор вийшов з перемовин та заявив, що планує зосередитись на інших способах виконання своїх зобов'язань за облігаціями, а саме продовжити обговорення з відповідними органами влади України, включно із Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року.

14 лютого цього року уряд України звернувся до Нацбанку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям та холдингам та подальше її перерахування для розрахунків щодо єврооблігацій та із західними кредиторами. До списку увійшли "Vodafone Україна", компанії з трубно-колісного холдингу "Інтерпайп", найбільшого гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", агрохолдингу "Кернел" та трьох холдингів "ДТЕК": "ДТЕК Енерго", "ДТЕК ВДЕ" та "ДТЕК Нафтогаз".

Однак Нацбанк не став задовольняти ці клопотання, а у травні та липні пом'якшив валютні обмеження, полегшивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, тоді як їхнє погашення залишається проблемою.

Про те, як NEQSOL Holding планує розвивати ОГХК, перспективи впровадження 5G, а також приватизацію державних банків, читайте в інтерв'ю з керівником українського офісу NEQSOL Holding Володимиром Лавренчуком на Delo.ua.