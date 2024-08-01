Мобильные операторы выступили с общим заявлением: не могут выполнить требование автономности работы при блекаутах

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование Национального центра оперативно-технического управления сетями (НЦУ) обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключении электроснабжения.

"Выполнение операторами распоряжения НЦУ критически зависит от ситуации в энергетике. Графики отключений, применяемых сегодня в стране, делают невозможным работу оборудования телекоммуникаций во время блекаутов в течение 10 часов. Требования НЦУ нуждаются в четком взаимодействии с энергетиками и полной перестройке инфраструктуры в части энергообеспечения и размещения оборудования”, — отмечается в заявлении.

Отмечается, что для выполнения требований необходимо обеспечить поставку электроэнергии на время, необходимое для полной зарядки резервных аккумуляторов. Для этого необходимо получить разрешения от поставщиков электроэнергии (облэнерго) на увеличение мощности электрического тока, подаваемого в базовые станции, поскольку увеличение количества аккумуляторов создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

По приблизительным расчетам, для зарядки аккумуляторов требуется примерно 2,8 ГВт*ч электроэнергии, что эквивалентно мощности одного энергоблока атомной электростанции.

Для решения проблемы увеличения мощности электроснабжения, необходимого для обеспечения автономности базовых станций, НКРЭКУ 19 июля 2024 одобрила изменения, упрощающие процедуру рассмотрения соответствующих заявлений мобильных операторов.

“Это – важное решение со стороны НКРЭКУ для поддержки отрасли связи, за что мы благодарны. Операторы уже начали проводить первые шаги вместе с энергетиками в рамках упрощенных правил”, — говорится в заявлении.

Однако кроме вопроса электроснабжения существуют и другие факторы, усложняющие выполнение требований НЦУ относительно автономности связи. В частности, наблюдается нехватка квалифицированного персонала для обслуживания резервного оборудования, а мобилизация сотрудников подрядных организаций усугубляет ситуацию.

Также существуют ограничения на установку генераторов: строительные и санитарные нормы запрещают устанавливать генераторы на крышах зданий, где расположено большинство базовых станций. В то же время, изменение договоров аренды государственного и коммунального имущества для расширения площадей под дополнительное оборудование занимает в среднем 6 месяцев из-за длительных бюрократических процедур.

Кроме того, на рынке Украины не хватает аккумуляторных батарей и генераторов, что заставляет операторов закупать их за границей, что сопровождается сложностями логистики и длительными сроками поставок.

В частности, частые и длительные отключения электроэнергии оказывают негативное влияние на качество связи и мобильного интернета, особенно во время блекаутов, когда нагрузка на сети возрастает в разы.

"Учитывая указанные факторы, мобильные операторы вынуждены проинформировать своих пользователей, что даже при максимальных усилиях, которые мы, безусловно, ежедневно прилагаем со своей стороны, обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключении электроснабжения крайне сложно", – добавили операторы.

Добавим, мобильные операторы уже инвестировали более 3 млрд. гривен в повышение энергонезависимости своих сетей. В частности, было обновлено 370 тысяч аккумуляторов на базовых станциях и приобретено 5,4 тысяч генераторов и других источников бесперебойного питания.



Новые требования к операторам мобильной связи

Напомним, в середине июля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) ужесточил требования к мобильным операторам по времени предоставления мобильной связи без централизованного электроснабжения.

Если в конце июня НЦУ требовал от телекомкомпаний поддерживать свои базовые станции (БС) в течение четырех часов без света, то теперь компании должны попытаться увеличить это время до 10 часов.

Так, к 1 октября 2024 года 60% станций должны быть оборудованы такими системами, к 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – все 100%.

Кроме того, до 1 декабря 2024 года четверть базовых станций в каждой области Украины должны быть подключены к генераторам с достаточным запасом топлива или аккумуляторами, обеспечивающими автономную работу в течение 72 часов.

Предыдущий норматив НЦУ соответствовал примерному времени работы литий-ионных аккумуляторных батарей, которые операторы устанавливали на БС, но с новыми требованиями аккумуляторы справиться не смогут.

Почему во время отключения света исчезает связь

Напомним, мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и Lifecell уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии. Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.

Украинцы часто сталкиваются с тем, что при выключении электроэнергии исчезает мобильная связь. Причиной этого является то, что каждый раз при выключении света люди включают сотовые данные на мобильных телефонах, чем увеличивают нагрузку на башни мобильных операторов.

Последние строили сети с расчетом на то, что в конкретной местности жители преимущественно пользуются домашним интернетом. Соответственно, из-за резкого наплыва абонентов ресурс мобильной сети не способен удовлетворить потребность.

Детальнее о том, почему мобильные операторы не выдерживают в блекауте, читайте в статье Delo.ua.

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