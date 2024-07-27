В ТелПУ рассказали, сколько электрогенераторов нужно для бесперебойной мобильной связи

Для выполнения новых государственных нормативов по времени предоставления мобильной связи без центрального электроснабжения, до 1 октября мобильные операторы должны приобрести, установить и обеспечить горючим не менее 18 000 электрогенераторов.

Об этом сообщила глава совета ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" (ТелПУ, среди участников которой lifecell, Volia, Datagroup и другие) Татьяна Попова, передает LIGA.net.

По ее словам, для обслуживания такого количества электрогенераторов необходимо 6000 персонала.

Новые требования к операторам мобильной связи

Напомним, в середине июля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) ужесточил требования к мобильным операторам по времени предоставления мобильной связи без централизованного электроснабжения.

Если в конце июня НЦУ требовал от телекомкомпаний поддерживать свои базовые станции (БС) в течение четырех часов без света, то теперь компании должны попытаться увеличить это время до 10 часов.

Так, к 1 октября 2024 года 60% станций должны быть оборудованы такими системами, к 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к концу января 2025 – все 100%.

Кроме того, до 1 декабря 2024 года четверть базовых станций в каждой области Украины должны быть подключены к генераторам с достаточным запасом топлива или аккумуляторов, обеспечивающих автономную работу в течение 72 часов.

Предыдущий норматив НЦУ соответствовал примерному времени работы литий-ионных аккумуляторных батарей, которые операторы устанавливали на БС, но с новыми требованиями аккумуляторы справиться не смогут. Как объясняет Попова, ни одна батарея не выдержит на собственном заряде "даже восемь часов автономной работы без подкормки".

Операторы должны иметь собственные генерационные мощности

По словам главы Совета ТелПУ, операторам нужно покупать больше собственных генерационных мощностей. Компании уже устанавливали электрогенераторы на свои БС, но в гораздо меньшем количестве, чем батареи. По данным lifecell, более половины из 10 000 станций компании снабжены батареями, тогда как генераторами – 1700.

В целом в Украине десятки тысяч базовых станций. Как указывает Попова, если исходить из распоряжения НЦУ, то к 1 октября генераторами нужно оборудовать 18 000 таких площадок.

"Генераторы должен кто-то обслуживать и охранять. А это примерно 6000 персонала. Где взять такие ресурсы – задача со звездочкой. Частично этот вопрос можно закрыть солнечными батареями, частично – сотрудничеством с органами местных властей", – рассуждает председатель совета ТелПУ.

Обслуживать генераторы на каждой базовой станции – невозможно

В lifecell заявляют, что физически невозможно обслуживать генераторы на каждой из них 10 000 БС в Украине. К тому же их нельзя устанавливать на крышах, в то время как в городах более двух третей базовых станций оборудованы именно там.

В мобильном операторе добавляют, что даже установка на всех их БС источников бесперебойного питания не сможет обеспечить постоянную связь при длительных отключениях света. В частности, потому, что во время обесточений многие абоненты переходят с домашнего на мобильный интернет, тем самым перегружая сеть и ухудшая качество голосовой связи.

"Даже когда мы оборудуем все базовые станции резервным электропитанием, сеть все равно не будет способна пропустить такой объем трафика… Все сети планировались и строились с учетом стационарного питания. И поддержка сети на автономных источниках – это по сути форс-мажорная ситуация", – говорят в lifecell.

В пресс-службе Киевстар также заявили, что для непрерывности связи критически важным будет наличие электроэнергии в течение времени, необходимого для подзарядки систем резервного питания. Недавно в компании сообщили, что с начала полномасштабного вторжения заменили на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов, используемых в качестве резервного источника питания при отключении электроэнергии. Также в планах есть закупка почти 900 более мощных генераторов.

Напомним, жители Киевской области жалуются, что при отключениях света массово исчезает и мобильная связь. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко призвал мобильных операторов принять все меры и обеспечить бесперебойную связь даже при отсутствии света. Мобильные операторы заверили, что проблему уже решают.

Почему во время отключения света исчезает связь

Напомним, мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и Lifecell уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии. Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.

Украинцы часто сталкиваются с тем, что при выключении электроэнергии исчезает мобильная связь. Причиной тому является то, что каждый раз при выключении света люди включают на мобильных телефонах мобильные данные, чем увеличивают нагрузку на вышки мобильных операторов.

Последние строили сети с расчетом на то, что в конкретной местности жители преимущественно пользуются домашним интернетом. Соответственно, из-за резкого наплыва абонентов ресурс мобильной сети не способен удовлетворить потребность.

Детальнее о том, почему мобильные операторы не выдерживают в блекауты, читайте в статье Delo.ua.

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