У ТелПУ розповіли, скільки електрогенераторів потрібно для безперебійного мобільного зв'язку

Для виконання нових державних нормативів щодо часу надання мобільного зв’язку без центрального електропостачання, до 1 жовтня мобільні оператори мають придбати, встановити й забезпечити пальним щонайменше 18 000 електрогенераторів.

Про це повідомила голова ради асоціації "Телекомунікаційна палата України" (ТелПУ, серед учасників якої lifecell, Volia, Datagroup та інші) Тетяна Попова, передає LIGA.net.

За її словами, для обслуговування такої кількості електрогенераторів потрібно 6000 персоналу.

Нові вимоги до операторів мобільного зв'язку

Нагадаємо, у середині липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) посилив вимоги до мобільних операторів щодо часу надання мобільного зв’язку без централізованого електропостачання.

Якщо у кінці червня НЦУ вимагав від телеком-компаній підтримувати свої базові станції (БС) протягом чотирьох годин без світла, то тепер компанії мають спробувати збільшити цей час до 10 годин.

Так, до 1 жовтня 2024 року 60% станцій мають бути обладнані такими системами, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня 2024 року чверть базових станцій у кожній області України повинні бути підключені до генераторів з достатнім запасом палива або акумуляторів, що забезпечують автономну роботу протягом 72 годин.

Попередній норматив НЦУ відповідав приблизному часу роботи акумуляторних літій-іонних батарей, які оператори встановлювали на БС, але з новими вимогами акумулятори впоратися не зможуть. Як пояснює Попова, жодна батарея не витримає на власному заряді "навіть вісім годин автономної роботи без підживлення".

Оператори повинні мати власні генераційні потужності

За словами голови Ради ТелПУ, операторам треба купувати більше власних генераційних потужностей. Компанії вже встановлювали електрогенератори на свої БС, але в значно меншій кількості, ніж батареї. За даними lifecell, більш ніж половина з 10 000 станцій компанії забезпечена батареями, тоді як генераторами – 1700.

Загалом в Україні десятки тисяч базових станцій. Як вказує Попова, якщо виходити з розпорядження НЦУ, то до 1 жовтня генераторами треба обладнати 18 000 таких майданчиків.

"Генератори має хтось обслуговувати й охороняти. А це приблизно 6000 персоналу. Де взяти такі ресурси – завдання із зірочкою. Частково це питання можна закрити сонячними батареями, частково – співпрацею з органами місцевої влади", – розмірковує голова ради ТелПУ.

Обслуговувати генератори на кожній базовій станції - неможливо

У lifecell заявляють, що фізично неможливо обслуговувати генератори на кожній з їх 10 000 БС в Україні. До того ж, їх не можна встановлювати на дахах, в той час як у містах понад дві третини базових станцій облаштовані саме там.

У мобільного оператора додають, що навіть встановлення на всіх їх БС джерел безперебійного живлення не зможе забезпечити постійний зв’язок під час тривалих відключень світла. Зокрема тому, що під час знеструмлень багато абонентів переходять з домашнього на мобільний інтернет, тим самим перевантажуючи мережу і погіршуючи якість голосового зв’язку.

"Навіть коли ми обладнаємо всі базові станції резервним електроживленням, мережа все одно не буде здатна пропустити такий об’єм трафіку… Всі мережі планувались і будувались з огляду на стаціонарне живлення. І підтримка мережі на автономних джерелах – це по суті форс-мажорна ситуація", – говорять в lifecell.

У пресслужбі Київстар також заявили, що для безперервності зв’язку критично важливим буде наявність електроенергії протягом часу, необхідного для підзарядки систем резервного живлення. Нещодавно у компанії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення замінили на базових станціях мобільного зв`язку 115 000 літієвих акумуляторів, які використовуються у якості резервного джерела живлення під час відключень електроенергії. Також у планах є закупівля майже 900 більш потужних генераторів.

Нагадаємо, мешканці Київської області скаржаться, що під час відключень світла масово зникає і мобільний зв'язок. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко закликав мобільних операторів вжити всіх заходів і забезпечити безперебійний звʼязок навіть за відсутності світла. Мобільні оператори запевнили, що проблему вже вирішують.

Чому під час відключень світла зникає зв'язок

Нагадаємо, мобільні оператори України Київстар, Vodafone та Lifecell запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Українці часто стикаються з тим, що під час вимкнення електроенергії зникає мобільний зв’язок. Причиною цього є те, що щоразу під час вимкнення світла люди вмикають на мобільних телефонах стільникові дані, чим збільшують навантаження на вежі мобільних операторів.

Останні ж будували мережі з розрахунком на те, що в конкретній місцевості мешканці переважно користуються домашнім інтернетом. Відповідно, через різкий наплив абонентів ресурс мобільної мережі не здатний задовольнити потребу.

Детальніше про те, чому мобільні оператори не витримують у блекаут, читайте у статті Delo.ua.

Фото: ua.depositphotos.com