Зарядити телефон та гаджети: на Київщині через ситуацію зі світлом відкриють усі пункти незламності

На Київщині через складну ситуацію зі світлом всі пункти незламності переведуть в робочий режим.

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Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що відповідне доручення отримали всі райони та громади за результатами засідання штабу Ради оборони Київщини.

За інформацією ОВА, наразі на Київщині вже функціонують 225 пунктів. Готові до відкриття ще 397. Їх відкривають тергромади, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес, АТ "Укрзалізниця".

"Отримую чимало скарг, що люди не знають адрес пунктів. Тому доручив відповідальним, в першу чергу керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи", –зауважив Кравченко.

Він також нагадав про обов’язкове оснащення пунктів незламності: світло, інтернет, доступ до мобільного зв’язку всіх операторів, вода, аптечка.

Як повідомляється, адреси всіх пунктів незламності та укриттів можна перевірити в чат-боті "Київщина безпечна" .

"Якщо є проблеми з роботою якихось із них, там же залишайте скаргу. Оперативно розбиратимуся", - резюмував Руслан Кравченко.

Нагадаємо, мешканці Київської області скаржаться, що під час відключень світла масово зникає і мобільний зв'язок. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко закликав мобільних операторів вжити всіх заходів і забезпечити безперебійний звʼязок навіть за відсутності світла. Мобільні оператори запевнили, що проблему вже вирішують.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".