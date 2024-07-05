Через складну ситуацію з енергетикою у Львові почнуть навчальний рік на два тижні раніше

Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у Львові готуються до різних сценаріїв – зокрема, вирішили розпочати шкільний навчальний рік 19 серпня.

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Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше – 19 серпня. Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими", - йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що у разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

За словами мера Львова, планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.

"План такий. Якщо будуть зміни, оперативно повідомимо. Наша мета – забезпечити якісну освіту за будь-яких умов. Разом ми подолаємо всі виклики!" – додав Садовий.

Де ще планують розпочати навчальний рік 19 серпня

За інформацією видання РБК-Україна, у Чернівцях також планують розпочати навчальний рік 19 серпня. Зазначається, що це перша область в Україні, яка ухвалила подібне рішення. Перший семестр триватиме до 29 листопада, другий - із 3 лютого до 6 червня. Осінніх та весняних канікул не буде, натомість - довгі зимові.

У більшості ж інших областей України, за попередньою інформацією, перший дзвоник пролунає 1 вересня. Зокрема, йдеться про школярів Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного та Луцька.

Нагадаємо, що через обмеження у використанні енергоресурсів на всій території України Міністерство освіти і науки рекомендує розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня 2024-го, а також – вчитися по суботам у теплі місяці року.

Фото: ua.depositphotos.com