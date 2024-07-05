Из-за сложной ситуации с энергетикой во Львове начнут учебный год на две недели раньше

Из-за сложнейшей ситуации с электроэнергией во Львове готовятся к разным сценариям – в частности, решили начать школьный учебный год 19 августа.

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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше – 19 августа. Такое решение принял Штаб подготовки города к зиме", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что в случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства.

Если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.

По словам мэра Львова, плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. В случае ухудшения ситуации с электроэнергией – каникулы будут продлены. А в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома.

"План такой. Если будут изменения, оперативно сообщим. Наша цель – обеспечить качественное образование при любых условиях. Вместе мы преодолеем все вызовы!" – добавил Садовый.

Где еще планируют начать учебный год 19 августа

По информации издания РБК-Украина, в Черновцах также планируется начать учебный год 19 августа. Это первая область в Украине, которая приняла подобное решение. Первый семестр продлится до 29 ноября, второй - с 3 февраля по 6 июня. Осенних и весенних каникул не будет, зато будут длинные зимние.

В большинстве других областей Украины, по предварительной информации, первый звонок прозвучит 1 сентября. В частности, речь идет о школьниках Одессы, Черкасс, Житомира, Винницы, Ровно и Луцка.

Напомним, что из-за ограничений в использовании энергоресурсов на всей территории Украины Министерство образования и науки рекомендует начать обучение части студентов вузов в первой половине августа 2024-го, а также – учиться по субботам в теплые месяцы года.

Фото: ua.depositphotos.com