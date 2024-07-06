Зарядить телефон: в Киевской области из-за ситуации со светом откроют все пункты несокрушимости

В Киевской области из-за сложной ситуации со светом все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим.

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Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Соответствующее поручение получили все районы и общины по результатам заседания штаба Совета обороны Киевщины.

По информации ОВА, на Киевщине уже функционируют 225 пунктов. Готовы к открытию еще 397. Их открывают тергромады, подразделения ГСЧС, ответственный бизнес, АО "Укрзализныця".

"Получаю немало жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным, в первую очередь руководителям общин, обновить все данные и постоянно информировать жителей общин. Четкая информация: место, график и условия работы", - отметил Кравченко.

Он также напомнил об обязательном оснащении пунктов несокрушимости: свет, интернет, доступ к мобильной связи всех операторов, вода, аптечка.

Как сообщается, адреса всех пунктов несокрушимости и укрытий можно проверить в чат-боте " Киевщина безопасна" .

"Если есть проблемы с работой каких-то из них, там же оставляйте жалобу. Буду оперативно разбираться", - резюмировал Руслан Кравченко.

Напомним, жители Киевской области жалуются, что при отключениях света массово исчезает и мобильная связь. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко призвал мобильных операторов принять все меры и обеспечить бесперебойную связь даже при отсутствии света. Мобильные операторы заверили, что проблему уже решают.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", - подчеркнул глава "Укрэнерго".