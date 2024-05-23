Будущее для телекома. Как Украина планирует развивать качество интернета и мобильной связи во время войны

Хотя во время войны в Украине было повреждено 25% фиксированных сетей, телеком-компании научились быстро восстанавливать инфраструктуру. Благодаря усилиям бизнеса сегодня 98% населения имеют доступ к мобильной связи, а 89% людей могут использовать фиксированную связь. Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал во время презентации Стратегии развития электронных коммуникаций-2030.

Этот документ станет дорожной картой для обновления телеком-инфраструктуры и внедрения современных технологий мирового уровня. Сейчас стратегия проходит двухнедельные общественные обсуждения, поэтому участники рынка и профильные ассоциации могут предоставить свои предложения. Ознакомиться с документом можно на сайте Минцифры. Редакция Delo.ua ознакомилась с презентацией стратегии и публикует самое интересное.

Как последние годы развивается телеком-отрасль Украины

Михаил Федоров отметил , что в 2019 году только 76% населения Украины имели доступ к 4G. В тот же период к фиксированному интернету было подключено 10 тыс. из 28 тыс. населенных пунктов.

"Тогда мы задались целью: к 2024-2025 годам 95% населения должны иметь доступ к качественному интернету", - сказал он.

В каком состоянии находилась телеком-отрасль до начала войны. Источник: Минцифры

В рамках этой работы частный сектор получил от власти своего рода гранты, позволившие компаниям провести интернет в маленькие населенные пункты и подключить, в первую очередь, объекты социнфраструктуры. В результате за несколько лет удалось подключить 3300 сел и более 7000 социальных учреждений. Это школы, ЦНАПы, больницы.

"Мы видим, что подключение к 4G имело 76% населения, теперь - 96,7%", - сказал Федоров.

Сколько телеком-инфраструктуры повреждено во время войны

Во время войны в Украине повреждены 25% фиксированных сетей, а также уничтожены или повреждены более 4 тыс. станций мобильной связи, отметил Михаил Федоров. Поэтому участники телеком-рынка постоянно работают над тем, чтобы обеспечить стабильность работы инфраструктуры. Это дает результаты: сегодня 98% населения имеют доступ к мобильной связи, а также 89% людей могут использовать фиксированную связь.

Во время войны повреждена четверть инфраструктуры. Источник: Минцифры

"Активно восстанавливаются мобильные сети. Около 2000 поврежденных базовых станций восстановлено", - отметил Федоров.

Компании восстанавливают телеком-инфраструктуру. Источник: Минцифры

Зачем нужна стратегия электронных коммуникаций в Украине

В сложных условиях войны стратегия станет той же дорожной картой, которая поможет в развитии телеком-отрасли Украины. Четкое планирование действий позволит нашей стране оставаться мощным игроком на международном рынке телекоммуникаций и не отставать в прогрессе по сравнению с другими странами, уверен Федоров.

Каковы цели в стратегии развития ЭК?

Первая цель. Доступность Интернета. Это касается поврежденных башен, оптоволоконных сетей. Задача участников рынка состоит в том, чтобы максимально быстро восстанавливать инфраструктуру, тогда украинцы смогут получать доступ к быстрому фиксированному и мобильному интернету.

Вторая цель. Развитие сферы электронных коммуникаций как фундамента экономики. Это немаловажная часть европейской стратегии. Поэтому Украина должна провести все необходимые реформы, чтобы приблизить нашу страну к членству в ЕС.

Какие ключевые цели есть в стратегии развития ЭК. Источник: Минцифры

В минифре отметили, что в течение следующих двух лет планируется принять все необходимое законодательство, чтобы наша страна выполнила свои обязательства по присоединению к ЕС в разделе электронных коммуникаций. Это будет способствовать поступлению международных инвестиций в отрасль и сделает дополнительный уровень защиты прав потребителей.

Что же именно в телеком-отрасли должно работать лучше? К примеру, участники рынка должны предоставлять украинцам европейские стандарты качества предоставления услуг. В частности, речь идет о возможности доступа к быстрому Интернету.

"Если говорить о фиксированном гигабитном интернете, сейчас такой доступ имеют только 60% населения и 34% объектов социальной инфраструктуры. Наша задача – обеспечить быстрым интернетом 75% населения и 99% объектов социнфраструктуры. Общий доступ должен быть 98%, поскольку есть случаи, когда невозможно интернетом обеспечить, например, какую-нибудь отдаленную деревню", - отметил Михаил Федоров.

Что касается мобильной связи, Федоров отметил, что стоит задача поднять скорость связи с 20,7 Мбит до 90 Мбит. При этом такой показатель должен достигать 98%, а сейчас только 91% (при скорости 20,7 Мбит).

Как шла работа над стратегией развития ЭК

Когда шла работа над созданием стратегии ЭК, был проанализирован опыт мировых трендов в этом направлении, говорит советник вице-премьер-министра по вопросам ЭК Денис Поздняков. Документ имеет конкретную дорожную карту развития телеком-отрасли до 2030 года. Road map включает цели, план мероприятий, шаги, исполнителей, сроки выполнения и результаты.

"Мы изучали опыт более 20 стратегий разных стран, в частности Европы, Азии. Далее сделали базовый сценарий развития Украины до 2030 года, создали матрицу взаимных интересов участников сферы электронных коммуникаций", - говорит Поздняков.

Стратегия создавалась вместе с участниками телеком-отрасли Украины, добавляет советник, поэтому документ стал компромиссным и согласованным вариантом между интересами рынка, государства и общества. Такое сотрудничество помогло государственным органам понять актуальные проблемы рынка и начать решать их. Речь идет, например, о доступе к инфраструктуре, позволяющей быстро строить сети электронных коммуникаций.

Что нужно сделать для улучшения мобильной связи? Источник: Минцифры

Серьезным этапом для развития телеком-инфраструктуры станет распределение частот. Соответствующие конкурсы должны пройти в третьем квартале 2024 года.

"Это важный шаг для строительства сетей, увеличения емкости, увеличения скорости. Операторы мобильной связи могут планировать и строить сети", - отметил Поздняков.

Как Украина обеспечит граждан быстрым интернетом

Чтобы в будущем люди смогли использовать фиксированный гигабитный интернет, наша страна должна отказаться от старых технологий и провести модернизацию сетей. Понятно, что все это требует больших инвестиций.

Чтобы привлечение инвестиций в телеком-отрасль шло легче, директор директората по развитию инфраструктуры широкополосного доступа в интернет Минцифры Юрий Мацик говорит, что ведомство планирует создать соответствующие условия для работы дата-центров, точек обмена трафиком, производителей электронно-коммуникационного оборудования. В частности, для этого ведомство ведет переговоры с мировыми лидерами развития технологий ЭК, чтобы открыть определенные R&D-центры .

Как развивать фиксированный интернет в Украине | Источник: Минцифры.

"Главная наша цель – это локализация предприятий, которые сегодня отсутствуют в Украине, но они необходимы, чтобы развивать сферу электронной коммуникации. Наша цель – это минимум 5 новых предприятий, которые будут производить товары конечного потребления для сферы ЭК", - обращает внимание Мацик.

Зачем в Украине начинают считать новый индекс

В стратегии отдельно говорится, что в Украине будет отслеживаться индекс цифровой экономики и общества, отмечает директор директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Минцифры Стас Прибитько. Digital Economy and Society Index (DESI) – это сводный показатель, рассчитывающий эффективность развития цифровых технологий в Европе. Он состоит из нескольких направлений цифровой трансформации:

уровень цифровых навыков,

доступ к связи,

уровень внедрения технологий в бизнес,

развитие государственных цифровых услуг в стране

В Украине начинают считать новый индекс. Источник: Минцифры.

"Украина с этого года начинает его рассчитывать и стимулировать развитие направлений, которые в него входят", - говорит Прибитько.

Где взять деньги для развития телеком-отрасли Украины

Как рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Анатолий Амелин , при создании стратегии по развитию ЭК был проведен опрос участников телеком-рынка. В результате исследования стало ясно, что украинские отраслевые компании готовы инвестировать в этот сектор около $6 млрд в течение следующих семи лет.

Компании готовы инвестировать в телеком-рынок. Источник: Минцифры.

"Понятно, что цифра может быть выше, если будут созданы соответствующие условия, но мы брали это за базу расчетов: как это будет влиять на украинскую экономику", - говорит Амелин.

По расчетам, $6 млрд инвестиций поможет повысить производительность труда в разных секторах украинской экономики, так что, как результат, ВВП может вырасти на $56 млрд. Еще $9 млрд дополнительного ВВП будут созданы в новых секторах экономики, которые только начинают развиваться. В частности, это телемедицина, образование и т.д.

"Эти $65 млрд дополнительного ВВП оказывают прямое влияние на наполнение бюджета. Потому что будут расти доходы компаний, поступления от НДС, налоги на зарплату от создания рабочих мест и т.д. Это даст дополнительное поступление в бюджет в размере $20 млрд", - считает Амелин.

Инвестиции помогут развивать разные секторы экономики. Источник: Минцифры.

Как же будет расти производительность труда в разных отраслях? Амелин приводит пример агросектора. Исследования показывают, что развитие сектора электронной коммуникаций повышает урожай на 20% за счет использования новых технологий и уменьшения издержек.