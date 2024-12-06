"Киевстар" анонсировал повышение тарифов на 25% для абонентов контракта

Мобильный оператор “Киевстар” увеличивает плату за услуги в среднем на 25% для абонентов контракта. В то же время, компания обещает своим абонентам предоставлять больше услуг и бонусов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, пишет "Интерфакс-Украина".

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Почему изменятся тарифы и какие новые услуги предусмотрены

В пресс-службе отметили, что "Киевстар" всегда ставит целью предоставлять высококачественную связь, стабильный интернет и дополнительные сервисы. Поэтому компания решила пересмотреть условия некоторых тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года планирует пересмотреть часть тарифов на подписку.

В среднем стоимость тарифов увеличится на 25%.

Отмечается, что абоненты получат дополнительные минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключения дополнительных безлимитных сервисов.

Что повлияло на решение об изменении стоимости услуг

На изменение стоимости услуг отразился рост объемов потребления, экономическая ситуация и затраты на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии.

Согласно данным Госстата, стоимость телекоммуникационных услуг с начала года выросла в среднем на 4,3%, тогда как цены на электроэнергию повысились на 63,6%, коммунальные услуги – на 18,6%, а на продукты питания – на 10,8%. %, уточнили в пресс-службе.

В "Киевстаре" напомнили, что для обеспечения бесперебойной работы сети при отключениях закупили почти 2,5 тыс. генераторов и 145 тыс. литиевых аккумуляторов. Расходы компании выросли, поскольку оборудование нуждается в обслуживании и заправке.

В последний раз перед нынешним повышением компания повышала тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года. Это никогда не происходит сиюминутно для всех клиентов.

"Пересмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в усовершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов", — подытожили в пресс-службе компании.

Как изменилисьдругие тарифы

В рамках тарифных планов "LOVE UA Свет Контракт 2023", "Ваш Регион", "Ваш Оптимум", Smart Max, "Ваш Премиум", "Ваш Премиум+" тарифы уже изменились. Дополнительно в планах появились акционные суперсилы:

· безлимитный интернет;

· безлимитные звонки;

· безлимитные SMS.

В свою очередь, тарифные планы: "Ваш Выбор", Smart , Киевстар 4G , "Безлим", "Киевстар 4G Extra + 2018", " LOVE UA Магнит Контракт 2023" были закрыты.

Отмечается, что "Киевстар", чтобы оптимизировать процессы обслуживания и обеспечить эффективность сделок, периодически унифицирует тарифные планы, закрывая их для новых подключений.

Изменятся ли тарифы в 2025 году

В компании не смогли спрогнозировать, как ситуация будет развиваться в 2025 году, отметив, что "точных дат или перечня тарифов которіе будут изменены нет".

Крупнейшие украинские телеком-операторы "Киевстар" и Vodafone с мая 2024 г. активно тестируют возможности запуска 5G сети в Украине Общие инвестиции в телеком сеть от Vodafone достигли 11,36 млрд грн, "Киевстар" — 18,3 млрд грн с начала полномасштабного вторжения РФ. О наибольших препятствиях на пути полноценного 5G в Украине компании поделились в комментарии Delo.ua.