"Київстар" анонсував підвищення тарифів на 25% для абонентів контракту

Мобільний оператор "Київстар" збільшує плату за послуги в середньому на 25% для абонентів контракту. Водночас компанія обіцяє своїм абонентам надавати більше послуг та бонусів. Про це повідомили у пресслужбі оператора, пише "Інтерфакс-Україна".

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Чому зміняться тарифи і які нові послуги передбачені

У пресслужбі наголосили, що "Київстар" завжди ставить за мету надавати високоякісний зв'язок, стабільний інтернет і додаткові сервіси. Тому компанія вирішила переглянути умови деяких тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року планує переглянути ще частину тарифів на передплату.

В середньому вартість тарифів збільшиться на 25%.

Зазначається, що абоненти отримають додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси.

Що вплинуло на рішення про зміну вартості послуг

На зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.

Згідно з даними Держстату, вартість телекомунікаційних послуг від початку року зросла в середньому на 4,3%, тоді як ціни на електроенергію підвищилися на 63,6%, комунальні послуги - на 18,6%, а на продукти харчування - на 10,8%, уточнили в пресслужбі.

У "Київстарі" нагадали, що для забезпечення безперебійної роботи мережі під час відключень закупили майже 2,5 тис. генераторів і 145 тис. літієвих акумуляторів. Витрати компанії зросли, оскільки обладнання потребує обслуговування й заправки.

Востаннє перед нинішнім підвищенням компанія підвищувала тарифи для частини абонентів у квітні-травні 2024 року. Це ніколи не відбувається одномоментно для всіх клієнтів.

"Перегляд тарифів дасть змогу компанії продовжувати інвестувати в удосконалення мережі та забезпечення стабільного зв'язку для наших абонентів", - підсумували в пресслужбі компанії.

Яких змін зазнали інші тарифи

Зазначається, що в рамках тарифних планів "LOVE UA Світло Контракт 2023", "Ваш Регіон", "Ваш Оптимум", Smart Max, "Ваш Преміум", "Ваш Преміум+" тарифи вже змінилися. Додатково в планах з'явилися акційні суперсили:

· безлімітний інтернет;

· безлімітні дзвінки;

· безлімітні SMS.

В свою чергу, тарифні плани: "Ваш Вибір", Smart, Київстар 4G, "Безлім", "Київстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магніт Контракт 2023" були закриті.

Зазначається, що "Київстар", щоб оптимізувати процеси обслуговування й забезпечити ефективність операцій, періодично уніфікує тарифні плани, закриваючи їх для нових підключень.

Чи зміняться тарифи у 2025 році

У компанії не змогли спрогнозувати, як ситуація розвиватиметься у 2025 році, зазначивши, що "точних дат або переліку тарифів, які можуть змінитися, немає".

Найбільші українські телеком-оператори "Київстар" та Vodafone з травня 2024 активно тестують можливості запуску 5G мережі в Україні. Загальні інвестиції в телеком мережу від Vodafone сягнули 11,36 млрд грн, "Київстар" — 18,3 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про найбільші перешкоди на шляху повноцінного 5G в Україні компанії поділились в коментарі Delo.ua.