"Київстар" запускає ексклюзивні номери з новим кодом 077: як придбати

Компанія "Київстар" оголосила про запуск продажу перших номерів з новим кодом 077. Він доповнить вже наявні 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи номерну ємність мобільного оператора.

Про це повідомила пресслужба компанії "Київстар".

Зазначається, що перші номери з кодом 077 будуть представлені як ексклюзивні, що означає особливу комбінацію цифр, які користувач може обрати самостійно.

Як придбати

Повідомляється, що придбати "Ексклюзивний номер" можна в:

онлайн магазині Київстар;

будь-якому магазині Київстар;

магазинах партнерів.

Бізнес-клієнти можуть замовити номер у свого координатора, в додатку "Мій Київстар B2B".

Крім того, як зауважили у "Київстарі", окремо в продаж будуть виставлені унікальні номери, наприклад - 077 777 77 77 та інші ексклюзивні комбінації. Про старт продажів таких номерів компанія пообіцяла повідомити додатково.

"Новий код дозволить випустити ще 10 мільйонів номерів в мережі Київстар, що вкрай необхідно, адже на цей момент частка використання чинних кодів перебільшує 79% їх загальної місткості. А додатковий номерний ресурс необхідний для надання рішень для B2B клієнтів та масового ринку", - підкреслили в компанії.

Зауважимо, "Київстар" у лютому отримала новий для себе код мережі - 077. Компанія в травні заявляла, що почне активувати номери з кодом 077 приблизно в липні. А у вересні мобільний оператор "Vodafone Україна" розпочав продажі номерів з новим кодом - 075.

Раніше повідомлялося, що "Київстар" продовжує підготовку до зимового сезону 2024-2025 та активно працює над посиленням стійкості зв'язку. Починаючи з 2022 року, загальна сума інвестицій, спрямованих на підтримку безперебійної роботи мережі в умовах можливих відключень електроенергії склала понад 1,9 млрд грн. Наразі понад 68% мережі оператора електронних комунікацій вже має чотиригодинне резервне живлення.

Про "Київстар"

"Київстар" - найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 року обслуговував понад 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).